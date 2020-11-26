Вывод войск Азербайджана из Карабаха: в Турции гневно ответили Франции

Франция должна сделать правильные выводы из ситуации с конфликтом в Нагорном Карабахе - МИД Турции / aa.com.tr

Резолюция сената Франции, в которой парламентарии призывают к выводу войск Азербайджана из Нагорного Карабаха, называют Турцию агрессором и просят Париж признать независимость региона, не выдерживает никакой критики. Государства-гаранты разрешения нагорно-карабахского конфликта за 30 лет не приложили никаких усилий для урегулирования вооруженной конфронтации.

Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Турецкой республики, опубликованного в четверг, 26 ноября, сообщает агентство Анадолу.

В Турции утверждают, что призыв к выводу войск Азербайджана с азербайджанской территории (Нагорный Карабах – территория азербайджанской республики, согласно международному праву, - ред.) – "комичен, далек от реалий и предвзят". Согласно позиции Анкары, решение сената Франции демонстрирует пренебрежение парламентариями нормами международного права.Читайте такжеАзербайджан резко отреагировал на резолюцию Сената Франции по Карабаху​

Более того, в турецком МИД считают, что решение сената Франции является бессмысленным и демонстрирует, почему в течение многих лет Минская группа ОБСЕ не осуществила даже реальной попытки разрешения армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе.

"Утверждения, содержащиеся в документе в адрес Турции, также лишены всякого смысла. Решение Сената Франции раскрывает истинные причины, по которым страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ до сих даже не пытались урегулировать нагорно-карабахский конфликт", - отмечается в заявлении.

Также в дипломатическом ведомстве Турции подчеркнули, что в Париже должны сделать правильные выводы на примере конфликта в Нагорном Карабахе и оказать содействие в стабилизации ситуации на Южном Кавказе.

Конфликт в Нагорном Карабахе