Вывод войск Азербайджана из Карабаха: в Турции гневно ответили Франции

В Турции обвинили Францию и сопредседателей Минской группы ОБСЕ в неспособности уладить конфликт в Нагорном Карабахе в течение 30 лет.
Резолюция сената Франции, в которой парламентарии призывают к выводу войск Азербайджана из Нагорного Карабаха, называют Турцию агрессором и просят Париж признать независимость региона, не выдерживает никакой критики. Государства-гаранты разрешения нагорно-карабахского конфликта за 30 лет не приложили никаких усилий для урегулирования вооруженной конфронтации.
Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Турецкой республики, опубликованного в четверг, 26 ноября, сообщает агентство Анадолу.
В Турции утверждают, что призыв к выводу войск Азербайджана с азербайджанской территории (Нагорный Карабах – территория азербайджанской республики, согласно международному праву, - ред.) – "комичен, далек от реалий и предвзят". Согласно позиции Анкары, решение сената Франции демонстрирует пренебрежение парламентариями нормами международного права.Читайте такжеАзербайджан резко отреагировал на резолюцию Сената Франции по Карабаху
Более того, в турецком МИД считают, что решение сената Франции является бессмысленным и демонстрирует, почему в течение многих лет Минская группа ОБСЕ не осуществила даже реальной попытки разрешения армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе.
"Утверждения, содержащиеся в документе в адрес Турции, также лишены всякого смысла. Решение Сената Франции раскрывает истинные причины, по которым страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ до сих даже не пытались урегулировать нагорно-карабахский конфликт", - отмечается в заявлении.
Также в дипломатическом ведомстве Турции подчеркнули, что в Париже должны сделать правильные выводы на примере конфликта в Нагорном Карабахе и оказать содействие в стабилизации ситуации на Южном Кавказе.
Конфликт в Нагорном Карабахе
- Война Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе завершилась подписанием Ереваном, Баку и Москвой 9 ноября заявления о прекращении огня в регионе. По итогам военных действий победу в конфликте одержал Азербайджан. США и Франция – страны-гаранты Минской группы ОБСЕ – в подписании документа участия не принимали.
- Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Минская группа ОБСЕ продолжает свою работу, на чем настаивает Армения. Париж призывает решить ряд важных проблем в Карабахе перед тем, как перейти к обсуждению вопроса статуса региона.
- 25 ноября сенат Франции принял резолюцию, в которой призвал Париж признать независимость Нагорного Карабаха. Французские парламентарии назвали действия Азербайджана и Турции агрессией и утверждают, что азербайджанские войска и турецкие силы должны быть выведены из региона.
- 26 ноября парламент Азербайджана осудил французскую резолюцию и призвал правительство обратиться к ОБСЕ с целью исключения Франции из числа стран-сопредседателей Минской группы по Нагорному Карабаху.