Выяснилось, когда Байден получит вакцину от коронавируса

Байден получит прививку от коронавируса в понедельник, 21 декабря.
Новоизбранный президент США Джо Байден будет вакцинирован от опасного коронавируса уже на следующей неделе. Вместе с ним вакцину получит его супруга Джилл.
Об этом заявила пресс-секретарь переходной администрации Байдена Дженнифер Псаки, передает телеканал CNN. Как сообщила пресс-секретарь, Байден получит прививку от коронавируса в понедельник, 21 декабря. Его вакцинируют препаратом компаний Pfizer и BioNTech.
Вакцинация, как уточнила пресс-секретарь, пройдет в штате Делавэр. Будущий вице-президент США Камала Харрис и ее муж Дуг Емгофф получат свои прививки на следующей неделе.
Расследование против сына Байдена
- Министерство юстиции США заинтересовалось бизнесом Хантера Байдена в Китае. Предметом расследования стали возможные налоговые преступления сына избранного президента США Джо Байдена.
- Хантер Байден в 2014 -2019 годах входил в совет директоров украинской газодобывающей компании Burisma.
- Во время первых предвыборных дебатов Дональд Трамп заявил, что сын его оппонента во время работы в Украине заработал "целое коррупционное состояние" - имелась ввиду работу в фирме Burisma.
- В октябре американская газета New York Post опубликовала компрометирующие Хантера Байдена материалы. Они были найдены в портативном компьютере, который был оставлен в ремонтной мастерской.
Автор: Екатерина Трохимчук