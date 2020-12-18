Выяснилось, когда Байден получит вакцину от коронавируса / Reuters

Новоизбранный президент США Джо Байден будет вакцинирован от опасного коронавируса уже на следующей неделе. Вместе с ним вакцину получит его супруга Джилл.

Об этом заявила пресс-секретарь переходной администрации Байдена Дженнифер Псаки, передает телеканал CNN. Как сообщила пресс-секретарь, Байден получит прививку от коронавируса в понедельник, 21 декабря. Его вакцинируют препаратом компаний Pfizer и BioNTech.

Вакцинация, как уточнила пресс-секретарь, пройдет в штате Делавэр. Будущий вице-президент США Камала Харрис и ее муж Дуг Емгофф получат свои прививки на следующей неделе.

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