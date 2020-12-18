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Выяснилось, когда Байден получит вакцину от коронавируса

18 декабря 2020, 21:59
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Байден получит прививку от коронавируса в понедельник, 21 декабря.

Стиль Джилл Байден
Выяснилось, когда Байден получит вакцину от коронавируса / Reuters

Новоизбранный президент США Джо Байден будет вакцинирован от опасного коронавируса уже на следующей неделе. Вместе с ним вакцину получит его супруга Джилл.

Об этом заявила пресс-секретарь переходной администрации Байдена Дженнифер Псаки, передает телеканал CNN. Как сообщила пресс-секретарь, Байден получит прививку от коронавируса в понедельник, 21 декабря. Его вакцинируют препаратом компаний Pfizer и BioNTech.

Вакцинация, как уточнила пресс-секретарь, пройдет в штате Делавэр. Будущий вице-президент США Камала Харрис и ее муж Дуг Емгофф получат свои прививки на следующей неделе.

Расследование против сына Байдена

  • Министерство юстиции США заинтересовалось бизнесом Хантера Байдена в Китае. Предметом расследования стали возможные налоговые преступления сына избранного президента США Джо Байдена.
  • Хантер Байден в 2014 -2019 годах входил в совет директоров украинской газодобывающей компании Burisma.
  • Во время первых предвыборных дебатов Дональд Трамп заявил, что сын его оппонента во время работы в Украине заработал "целое коррупционное состояние" - имелась ввиду работу в фирме Burisma.
  • В октябре американская газета New York Post опубликовала компрометирующие Хантера Байдена материалы. Они были найдены в портативном компьютере, который был оставлен в ремонтной мастерской.
новости США вакцинация Вакцина Джозеф Байден
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