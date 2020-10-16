Выяснилось, кому стоит делать прививку от коронавируса первым

Выяснилось, кому будут делать вакцины / Reuters

Коронавирус продолжает распространяться по миру - ученые выяснили, то в случае появления долгожданной вакцины от опасного вируса, первыми должны будут сделать прививки люди, в возрасте от 30 до 59 лет.

Об этом пишет Newsweek со ссылкой на исследование, опубликованное на сайте medrxiv.org.

Международная команда ученых пришла к выводу, что если первыми вакцину получат молодежь и люди среднего возраста, это "более чем вдвое" повысит ее эффективность в сокращении распространения коронавируса.

Исследователи выяснили, что в 179 странах люди в возрасте 30-59 лет образуют "группу высокого приоритета", потому что они больше всего контактируют с другими. А это означает, что они чаще болеют сами и распространяют COVID-19. Исследователи утверждают, что от правильного применения вакцины сильно зависит ее эффективность.

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"Вакцинация должна быть, прежде всего, нацелена на молодых и взрослых среднего возраста. Поскольку эти люди чаще всего заражаются и передают инфекцию. Вакцинировав конкретные возрастные группы мы можем радикально сократить количество доз, необходимых для укрощения распространения вируса", - сказал соавтор исследования из Университета Джеймса Кука в Австралии Майкл Михан.

"Вакцина вряд ли будет на 100% эффективной для всех, кто ее получит. Поэтому прививки нужно будет делать 80-90% населения, чтобы появился коллективный иммунитет. Однако, количество людей, которые должны вакцинироваться, можно серьезно сократить, например, до 50-60%, если определить приоритетные возрастные группы", - пояснил он.

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