Выяснилось, можно ли получить антитела к COVID-19 без инфицирования

Открытие ученых об антителах к коронавирусу / Фото pixabay.com

Антитела к опасному коронавирусу могут возникать даже у тех людей, кто ранее не болел им.

Как пишет Science, со ссылкой на результаты исследования британских ученых, специалисты изучили анализы 300 человек, в результате у 5% были обнаружены антитела к коронавирусу. При этом, специалисты утверждают, что они появились после заражения другим "родственным вирусом".

"Ученые отмечают, что таким образом, некоторые люди могут иметь долю заимствованного ранее иммунитета, однако пока нет доказательств эффективности этой иммунной защиты", – говорится в результатах исследования.

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Эксперимент также показал, что антитела, обнаруженные в крови не болевших коронавирусом людей, имеют различия с теми, что были получены из анализов победивших новую инфекцию бывших пациентов.