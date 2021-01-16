Выяснилось, при каком условии эффективна вакцина Pfizer

В медицинской академии отметили, что уровень эффективности вакцины в 52% после первой дозы.
Вакцина против коронавируса производства Pfizer&BioNTech может давать эффективность иммунизации в 95%, если вторую инъекцию будет сделано не позднее чем через три недели после первой.
Так заявили специалисты Национальной медицинской академии Франции, по результатам проведенных исследований. Пресс-релиз опубликован на ее официальном сайте.
В частности, ученые раскритиковали решение французского правительства по стратегии вакцинации против COVID-19, согласно которому вторая прививка будет делаться в период до шести месяцев. Это касается не только сертифицированной в стране вакцины Pfizer&BioNTech, но и других.
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В медицинской академии отметили, что уровень эффективности вакцины в 52% после первой дозы, возрастает до 95%, если вторая доза вводится через три недели , но не гарантирует такой скорости, если прививку сделают позже.
Учитывая потенциальные преимущества и риски, связанные с практикой откладывания второй инъекции вакцины против COVID-19 не по назначению, Национальная медицинская академия Франции рекомендует:
- в максимально возможной степени соблюдать график вакцинации, предписанный производителем ;
- откладывать введение второй дозы только в том случае, если того требуют обстоятельства и не более чем на 3 недели;
- зарезервировать это расширение для людей в возрасте до 50 лет, не представляющих факторов риска развития тяжелой формы COVID-19;
- назначить усиление барьерных мер, чтобы вакцинированный не заразился до введения второй дозы;
- оценить влияние этого расширения на увеличение количества людей, вакцинируемых впервые каждую неделю.
Вакцина от коронавируса для Украины:
- В марте ожидается поставка в Украину первой партии из 8 млн доз вакцины в рамках инициативы COVAX. Этих доз хватит на вакцинацию 4 млн людей, потому что одному человеку надо вводить две дозы. В первую очередь будут вакцинировать медиков, стариков и тяжелобольных.
- 22 декабря 2020 года оперативный штаб Минздрава по вакциноуправляемым инфекциям утвердил план иммунизации населения от COVID-19.
- 30 декабря Украина подписала контракт с китайской компанией Sinovac о поставках 1,9 млн доз вакцины от COVID-19. Речь идет о закупке 1 млн 913 тыс. 316 доз по цене 504 грн за дозу.
- По результатам исследований в Индонезии препарат Sinovac показал эффективность в 65,3%.
- По данным Национального агентства по надзору за здоровьем в Бразилии китайская вакцина CoronaVac демонстрирует показатели эффективности ниже 60%, хотя и выше 50%.