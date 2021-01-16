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"Вызов господству доллара": СМИ раскрыли планы удара Брюсселя по Вашингтону

16 января 2021, 19:41
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В Евросоюзе крайне недовольны санкциями США против Ирана.

Евросоюз
В Евросоюзе считают, что мировые рынки слишком серьезно зависят от доллара / Фото Reuters

Европейский Союз готовит заявление, в котором будет отражена позиция Брюсселя по вопросу господству доллара на мировых рынках. Европейцы недовольны тем, что санкции США против Ирана затронули их интересы, поэтому они намерены создать механизмы для своей защиты.

Как сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники в Еврокомиссии и соответствующий проект, европейцы вынашивают планы "бросить вызов господству доллара" на мировых рынках, которые крайне зависимы от американской валюты.

Издание указывает, что в Евросоюзе хотят принять проект, в котором будет содержаться данное заявление, за несколько дней до инаугурации нового президента США Джо Байдена. Не исключено, что документ могут принять 19 января.

Согласно информации журналистов, в проекте пойдет речь о проблемах, с которыми пришлось столкнуться Евросоюзу после того, как Трамп решил восстановить американские санкции против Ирана. Во избежание подобных инцидентов, в дальнейшем Брюссель планирует обеспечить себе защиту от "последствий незаконного экстерриториального применения" таких мер.

"Годы президентства Трампа высветили наши уязвимости, и мы должны устранить их, даже если он уйдет. Речь идет о месте ЕС в мире — о возможности быть экономической и финансовой державой, сопоставимой с нашими размерами", - сказал источник FT в Европейской комиссии.

Как известно, в мае 2018 года в Вашингтона заявили о том, что Америка приняла решение выйти из ядерного соглашения с Ираном, вследствие чего американцы восстановили санкции против Тегерана.

Евросоюз, с целью сбережения экономического сотрудничества с Ираном, решил обойти американские санкции. Был создан механизм финансовых взаиморасчетов, к которому помимо Великобритании, Франции и Германии также присоединились Бельгия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Финляндия.

Согласно планам, Иран должен поставлять Европе нефть и другие товары, тогда как оплату за нее должны получать не иранские финансовые учреждения, а европейские юридические лица, поставляющие Тегерану медикаменты, продовольствие и промышленные товары. Однако пока механизм в полную силу запустить не удалось

Кризис сотрудничества США и Евросоюза

  • При президентстве Дональда Трампа сотрудничество Соединенных Штатов Америки и Евросоюза было поставлено под удар, а отношения американского государства с наднациональным объединением заметно ухудшились.
  • Серьезные разногласия между США и ЕС существуют из-за строительства и потенциальной реализации российского газопровода Северный поток-2, предусматривающего поставки газа в Европу в обход Украины. Вашингтон считает СП-2 исключительно политическим проектом, тогда как в ЕС жестко критикуют американские санкции против Северного потока-2 и намерены завершить его строительство.
  • 15 января советник Байдена Николас Бернс заявил, что администрация Трампа готова будет рассмотреть приостановку санкций против Северного потока-2 в том случае, если Европа остановит строительство газопровода.
  • При этом глава МИД Германии Хайко Маас сказал, что в Берлине рассчитывают на переговоры с Вашингтоном по поводу перспектив проекта Северный поток-2

Евросоюз Доллар новости США санкции США
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