"Вызывающий беспокойство": ВОЗ оценила новый вариант коронавируса и дала ему название

Этот штамм не определяется с помощью ПЦР-теста.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) собрала экстренное заседание, в рамках которого оценила новый варианта коронавируса, впервые выявленный в Южной Африке и Ботсване.
Эксперты назвали его "вызывающим беспокойство" из-за того, что этот штамм, вероятно, легче передается, чем Дельта.
"Недавно обнаруженный вариант вируса B.1.1.529. В нем больше мутаций, чем наука знает о любом другом варианте. ВОЗ классифицировала этот новый вариант как вызывающий беспокойство", - говорится в заявлении Минздрава Швейцарии.
Кроме того, эксперты предполагают, что существующие вакцины будут менее эффективными против этого варианта коронавируса.
В связи с этим правительство Швейцарии приняло решение запретить все полеты из Ботсваны, Лесото, Мозамбика, Намибии, Зимбабве и ряда других стран Южной Африки. Причем на неограниченный срок.
Также авиационные власти страны будут выдавать специальное разрешение на вывоз швейцарских граждан и лиц, имеющих вид на жительство в Швейцарии.
Читайте такжеУченые рассказали, когда закончится пандемия коронавирусаМежду тем, ВОЗ обозначила вариант B.1.1.529 под названием "Омикрон".
"Несколько лабораторий указали, что в одном широко используемом ПЦР-тесте один из трех целевых генов не обнаруживается (так называемое выпадение S-гена или отсутствие цели S-гена), и поэтому этот тест можно использовать в качестве маркера данного варианта до подтверждения секвенирования. При использовании этого подхода данный вариант обнаруживался быстрее, чем предыдущие всплески инфекции, что позволяет предположить, что этот вариант может иметь преимущество в росте", - добавили в ВОЗ.
Где и когда нашли новый вариант COVID-19
Первые сообщения о заражениях новой мутацией коронавируса появились 23 ноября. Случаи заболевания подтвердились в провинции Гаутенг ЮАР у 77 пациентов. Также вирус зафиксирован у 4 человек в Ботсване. Один заболевший прилетел из Южной Африки в Гонконг, где и был установлен диагноз.
По оценкам эпидемиологического центра ЮАР, около 90% новых случаев заболевания в регионе Гаутенг вызваны новым штаммом. Но также вирус мог уже распространиться и в восьми других провинциях страны.
Первый инфицированный за пределами ЮАР был обнаружен в Израиле 25 ноября. Заболевший прибыл в страну из Республики Малави.
На данный момент вариант коронавируса обозначен как B.1.1.529, но вероятно, что в дальнейшем ВОЗ присвоит мутации греческое название Nu.
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