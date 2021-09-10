Мир останется без интернета: ученые назвали дату крупномасштабного бедствия

Мир останется без интернета / pixabay.com

Последние самые мощные солнечные бури произошли в 1859 году и 1921 году. Они стали мировыми бедствиями, так как нанесли огромный ущерб коммуникационной сети того времени. В частности, наиболее пострадал телеграф.

Мощная солнечная буря случается примерно раз в столетие. Однако она может иметь катастрофические последствия, сокрушительно влияя на различные человеческие технологии. В результате, мир может погрузиться в "интернет-апокалипсис".

В исследовании Калифорнийского университета говорится о том, что магнитное поле Земли защищает человечество от солнечного ветра, который состоит из заряженных частиц, исходящих от Солнца. Но раз в 80-100 лет эти ветры перерастают в солнечные супербури, которые могут спровоцировать мировое отключения интернета. Так может продолжаться несколько месяцев

Исследователь Сангита Абду Джиоти оценила устойчивость существующей инфраструктуры интернета к экстремальному явлению космической погоды.

Она выяснила, что оптоволоконные протяженные линии и подводные кабели, на которых основывается глобальная интернет-инфраструктура, уязвимы для токов, создаваемых на земной коре солнечными супербурями.

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"Корональный выброс массы включает в себя выброс в космос электрически заряженной материи и сопутствующего магнитного поля. Когда она достигает Земли, то вступает во взаимодействие с магнитным полем Земли и создает на коре геомагнитные индуцированные токи", - говорится в исследовании.

Также отмечается, что ток от солнечных бурь может попасть в длинные проводники, к примеру, линии электропередач, и повредить их.

Читайте такжеКлиматологи рассказали, как украинцам спастись от апокалипсиса"В современных интернет-кабелях большой протяженности оптическое волокно невосприимчиво к геомагнитным индуцированным токам. Но в этих кабелях также размещены повторители с электрическим питанием с интервалом 100 км, которые могут быть повреждены", - отметила Джиоти.

Текущий солнечный цикл может стать одним из самых сильных за всю историю наблюдений. Если сравнить его с предыдущим циклом, который закончился в 2019 году с пиковым количеством солнечных пятен 116, то количество солнечных пятен на пике текущего цикла "очень велико" - от 210 до 260.

И если эта оценка точная, то вероятность крупномасштабного события появляется уже в этом десятилетии.

В итоге США останутся отключенными от Европы.

Напомним, ранее Межправительственная группа экспертов по изменению климата заявила, что Земля нагревается быстрее, чем предполагалось ранее. В таком случае возможность избежать катастрофических последствий уменьшается, говорится в отчете ученых, над которым они работали 8 лет.