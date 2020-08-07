Смертоносный взрыв в Бейруте: появились новые плохие новости

Стало известно о новых жертвах взрывов в Бейруте / Reuters

Количество жертв взрывов, которые сотрясли Бейрут, – столицу и в крупнейший город Ливана, составляет не менее 149 человек.

В результате взрывов пострадали более 5 тысяч человек, пишет ливанская газета L'Orient-Le Jour, ссылаясь на источник в Минздраве Ливана.

В пятницу, 7 августа, в Бейруте поисково-спасательные службы МЧС России нашли на месте завалов троих погибших, их тела извлечены, сообщает ТАСС со ссылкой на данные пресс-службы министерства.

Напомним, 4 августа в Бейруте произошли мощные взрывы, было разрушено много зданий. По состоянию на 6 августа было известно о гибели более 130 человек.

По предварительным данным, взрыв в Бейруте спровоцировали сварочные работы – взорвалась селитра. СМИ выяснили, что на одном из складов порта находилось 2 тысячи 700 тонн конфискованной селитры.