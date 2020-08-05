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Апокалипсис в Бейруте: число погибших возросло, ранены 4 тысячи человек

5 августа 2020, 10:04

Спасатели до сих пор получают десятки звонков о раненых и погибших, которые находятся в тех зданиях, куда не удалось добраться.

Число жертв взрывов в Бейруте возросло до 78 человек
В Бейруте возросло число погибших в результате взрыва / Reuters

В результате двух мощных взрывов, которые прогремели во вторник, 4 августа, в столице Ливана Бейруте погибли как минимум сто человек. Звонки о найденных погибших, а также о раненых в результате взрыва все еще поступают.

Об этом пишет Sky News Arabia со ссылкой на ливанское общество Красного Креста.

Ранения получили больше четырех тысяч человек. Спасатели до сих пор получают десятки звонков о раненых и погибших, которые находятся в тех зданиях, куда не удалось добраться.

Врачи просят вывозить пострадавших за пределы города, потому что в больницах города нет свободных мест.

Читайте такжеВзрывы в Бейруте: стала известна предварительная причина трагедииРанее сообщалось, вечером 4 августа в столице Ливана городе Бейруте прогремели мощные взрывы в окрестностях городского порта.

Мощной взрывной волной выбило стекла в окнах зданий, а в некоторых снесло перегородки.

Ливан Бейрут взрывы
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