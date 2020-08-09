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Разрушительный взрыв в Бейруте: число жертв вновь возросло

9 августа 2020, 18:55

Спасатели работают круглосуточно в поисках сигналов сотовых телефонов пропавших без вести после взрыва.

Число жертв взрывов в Бейруте возросло до 78 человек
Число жертв взрывов в Бейруте возросло / Reuters

Число жертв в результате мощных взрывов в Бейруте снова возросло и достигло 220 человек.

Пропавшими без вести остаются более 110 человек.

Об этом сообщил губернатор Бейрута Марван Абуд, передает UJ CityNews.

Почти 6 тыс. человек получили ранения различной степени тяжести.

Как сообщает ArabNews, спасатели работают круглосуточно в поисках сигналов сотовых телефонов пропавших без вести после взрыва.

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Команды говорят, что им мешают обломки, в том числе бетонные обломки зернохранилищ, разрушенных взрывом.

Военные водолазы, которые обследуют порт в поисках жертв, обнаружили тело, отброшенное силой взрыва на 500 метров.

Напомним, 4 августа в Бейруте в портовой зоне прогремели мощные взрывы, было повреждено много построек. По последним данным, погибли более 150 человек, пострадали тысячи человек, есть пропавшие без вести.

Бейрут Ливия взрыв жертвы
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