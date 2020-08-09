Разрушительный взрыв в Бейруте: число жертв вновь возросло

Спасатели работают круглосуточно в поисках сигналов сотовых телефонов пропавших без вести после взрыва.
Число жертв в результате мощных взрывов в Бейруте снова возросло и достигло 220 человек.
Пропавшими без вести остаются более 110 человек.
Об этом сообщил губернатор Бейрута Марван Абуд, передает UJ CityNews.
Почти 6 тыс. человек получили ранения различной степени тяжести.
Как сообщает ArabNews, спасатели работают круглосуточно в поисках сигналов сотовых телефонов пропавших без вести после взрыва.
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Команды говорят, что им мешают обломки, в том числе бетонные обломки зернохранилищ, разрушенных взрывом.
Военные водолазы, которые обследуют порт в поисках жертв, обнаружили тело, отброшенное силой взрыва на 500 метров.
Напомним, 4 августа в Бейруте в портовой зоне прогремели мощные взрывы, было повреждено много построек. По последним данным, погибли более 150 человек, пострадали тысячи человек, есть пропавшие без вести.