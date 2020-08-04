Трагедия в Ливане: Минздрав озвучил предварительные данные о жертвах

В результате взрыва погибло более 30 человек - МОЗ / Reuters

По меньшей мере 30 человек погибли и 3000 были ранены во время мощного взрыва в порту в столице Ливана Бейруте.

Об этом заявил министр здравоохранения Ливана Хасан Хамад, сообщает Aljazeera.

Причина взрыва пока неизвестна. Рассматривается несколько версий взрыва - от военной атаки стран-соседей, до взрыва нитрата натрия. Официальной версии пока нет.

Местные СМИ также сообщают о перебоях с интернетом. Более 30 команд Красного Креста и ливанская армия работают на месте трагедии.

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Сообщается также, что волна от взрыва в Бейруте дошла до Кипра, который расположен в 250 километрах от столицы Ливана.

Как писал Главред, сегодня вечером в столице Ливана городе Бейруте прогремели мощные взрывы в окрестностях городского порта.

Мощной взрывной волной были выбить стекла в окнах зданий, а в некоторых снесло перегородки. Очевидцы публикуют кадры из здания, в котором взрывной волной разрушило часть конструкций.

Министр здравоохранения Ливана заявил, что в порту Бейрута взорвался корабль с пиротехникой.

Также отметим, посольство Украины в Ливане просит сообщить о пострадавших в результате мощного взрыва в столице страны Бейруте.