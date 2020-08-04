Разрушительный взрыв в Бейруте: посольство Украины обратилось с экстренной просьбой

Посольство просит предоставить информацию о пострадавших / Reuters

Посольство Украины в Ливане просит сообщить о пострадавших в результате мощного взрыва в столице страны Бейруте.

По информации СМИ, пострадавшие исчисляются сотнями.

Соответствующая просьба размещена на странице посольства в Facebook.

"Срочное объявление!!! В связи со взрывами в порту города Бейрут 4 августа 2020 года, просьба ко всем, кто имеет какую-либо информацию о пострадавших гражданах Украины, звонить на круглосуточную горячую линию посольства: 09615921668", - говорится в сообщении.

Отметим, что в указанном номере телефона есть одна лишняя цифра.

Взрыв в Бейруте

Как писал Главред, сегодня вечером в столице Ливана городе Бейруте прогремели мощные взрывы в окрестностях городского порта.

Мощной взрывной волной были выбить стекла в окнах зданий, а в некоторых снесло перегородки. Очевидцы публикуют кадры из здания, в котором взрывной волной разрушило часть конструкций.

Министр здравоохранения Ливана заявил, что в порту Бейрута взорвался корабль с пиротехникой.