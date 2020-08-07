"Мы с вами похожи": украинский журналист поговорил с жителями разрушенного Бейрута

Украинский журналист Андрей Цаплиенко показал, как сегодня выглядит Бейрут, который очень сильно пострадал после разрушительного взрыва.

"Жара, вонь и развалины - так сегодня нас встретил центр Бейрута. Спасатели ищут живых. Находят только погибших. Их уже 154. Мы говорим со свидетелями двойного взрыва, они сравнивают то, что пережили, с бомбардировкой Хиросимы. В разрушенных домах - пятна крови на полу и взрывоопасный микс настроений, который годами ощущается и в Украине: тотальное недоверие к власти и одновременно братская единство людей, которые пытаются преодолеть беду. Но никто из наших собеседников не получил ответ на главный вопрос дня, которое сейчас беспокоит весь мир. Почему? Почему взорвались эти проклятые 2750 тонн нитрата аммония", - пишет Цаплиенко в Facebook.

По словам журналиста, жители Бейрута наслышаны о событиях в Украине и считают, что ситуации в странах несколько похожи. Тем более, что в украинском порту тоже могут содержаться взрывчатые вещества.

"Мы с вами похожи", - говорят мне молодые люди, у которых эмоции просто через край. - "У вас есть заклятый" брат "Россия, у нас есть заклятый" брат "Сирия. У вас тотальная коррупция, и у нас из-за коррупции не убирали из порта эти тона аммиачной селитры". И тут я узнаю, что в нашем порту "Южный" под Одессой сохраняется тот же самый груз. Нитрат аммония. Почти десять тысяч тонн. В разы больше, чем в Бейруте", - пишет автор.

Как ранее сообщалось, бывший военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что в порту в Николаеве может храниться больше селитры (нитрат аммония), чем взорвалось в столице и в крупнейшем городе Ливана – Бейрут.

Позже руководство заверило, что опасный груз вывезли еще в начале 2019 года.

Напомним, взрыв в Бейруте произошел 4 августа, было разрушено много зданий, известно о гибели более 130 человек, есть тысячи пострадавших. По предварительным сведениям, в порту во время сварочных работ взорвалась селитра. СМИ узнали, что на одном из складов порта находилось 2 тысячи 700 тонн конфискованной селитры.