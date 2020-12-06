Взрывается все вокруг: в России вспыхнул мощный пожар на складах с пиротехникой

"Новогодний фейерверк" пришел раньше в Ростов.
6 декабря в Ростове-на-Дону вспыхнул мощный пожар на рынке Классика. Там горит павильон с пиротехникой.
"Происходит все это на площади в более 2 тысяч квадратов. На месте 50 спасателей - пожару присвоили четвертый уровень сложности", - сказано в сообщении в Telegram-канале РБК.
К 10:00 площадь возгорания выросла до 4 тысяч кв. метров.
По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал, подробности ЧП устанавливаются.
О пострадавших информации пока нет. Предполагаемая сумма ущерба пока неизвестна.
- Как ранее писал Главред, в России вспыхнул масштабный пожар на нефтяной шахте. На аварийном участке находились 82 человека
- А в селе Олиевка в Житомирской области произошел пожар в гостинично-ресторанном комплексе Дубки. Предварительно, в результате пожара никто не пострадал.
Автор: Мария Тупик