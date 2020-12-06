Взрывается все вокруг: в России вспыхнул мощный пожар на складах с пиротехникой

В Ростове горит рынок с пиротехникой / Двач

6 декабря в Ростове-на-Дону вспыхнул мощный пожар на рынке Классика. Там горит павильон с пиротехникой.

"Происходит все это на площади в более 2 тысяч квадратов. На месте 50 спасателей - пожару присвоили четвертый уровень сложности", - сказано в сообщении в Telegram-канале РБК.

К 10:00 площадь возгорания выросла до 4 тысяч кв. метров.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал, подробности ЧП устанавливаются.

О пострадавших информации пока нет. Предполагаемая сумма ущерба пока неизвестна.