Взрывы, водометы и задержания: в Минске силовики жестко разгоняют новые протесты

Десятки тысяч людей собираются в традиционном месте – у Стелы.
В воскресенье, 8 ноября, в Минске проходит очередная акция протеста оппозиции - Марш народовластия.
В то же время силовики начали задерживать участников в центре города, сообщает Tut.by.
"Неизвестные в балаклавах, бронежилетах, с дубинками и без опознавательных знаков задержали нескольких человек, включая велосипедиста и отвели их в микроавтобус", - говорится в сообщении.
В Сети также публикую кадры задержания людьми в форме участников акции протеста.
Отметим, что по данным ведущих белорусских Telegram-каналов, десятки тысяч людей собираются в традиционном месте – у Стелы.
В то же время сообщается, что на улицах Минска протестующим противостоит ОМОН, при этому уже слышны хлопки от взрывов (вероятно – светошумовых гранат).
На улицах Минска также сосредоточена спецтехника, в том числе - водометы.
Протесты в Беларуси: история противостояния
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
- После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.
- В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.
- 23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.