Взрывы, водометы и задержания: в Минске силовики жестко разгоняют новые протесты

В Минске новые акции протеста / tut.by

В воскресенье, 8 ноября, в Минске проходит очередная акция протеста оппозиции - Марш народовластия.

В то же время силовики начали задерживать участников в центре города, сообщает Tut.by.

"Неизвестные в балаклавах, бронежилетах, с дубинками и без опознавательных знаков задержали нескольких человек, включая велосипедиста и отвели их в микроавтобус", - говорится в сообщении.

/ tut.by

В Сети также публикую кадры задержания людьми в форме участников акции протеста.

Отметим, что по данным ведущих белорусских Telegram-каналов, десятки тысяч людей собираются в традиционном месте – у Стелы.

В то же время сообщается, что на улицах Минска протестующим противостоит ОМОН, при этому уже слышны хлопки от взрывов (вероятно – светошумовых гранат).

На улицах Минска также сосредоточена спецтехника, в том числе - водометы.

Протесты в Беларуси: история противостояния