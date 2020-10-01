Первое интервью: Навальный рассказал об ужасах отравления и врачах-убийцах

Навальный дал первое интервью после отравления / Reuters

Российский оппозиционер Алексей Навальный, которого отравили Новичком, рассказал обо событиях, предшествовавших его отравлению, о лечении в Германии и планах вернуться в Россию.

Об этом он поведал в своем первом интервью немецкому журналуSpiegel после выхода из комы.

"Я умываюсь холодной водой, сажусь на унитаз и жду, снова умываюсь. А потом думаю: если я не выйду сейчас, уже никогда отсюда не выберусь. И самое главное понимание: боли нет, но ты знаешь, что умираешь. Умираешь прямо сейчас. При этом вообще ничего не болит. Я выхожу из туалета, поворачиваюсь к бортпроводнику — и вместо того, чтобы попросить о помощи, к своему собственному удивлению говорю: "Меня отравили. Я умираю". И ложусь перед ним на пол, чтобы умереть. Его лицо — последнее, что я вижу: лицо, которое смотрит на меня с легким изумлением и легкой улыбкой", - рассказал Навальный.

После этого оппозиционер помнит, что лежал на полу, а вокруг него собрались люди. Он услышал вопрос "Есть проблемы с сердцем?", но болей у Навального не было.

Читайте такжеВ Кремле жестко отреагировали на обвинение Навального в адрес Путина

"Мне совсем не больно, я просто знаю, что умираю. Потом голоса становятся тише, женский голос кричит: "Не теряй сознание!". Потом все кончается. Я знаю, что я мертв. Только позже выяснится, что я ошибался", - сообщил оппозиционер.

"На мой взгляд, главный врач больницы в Омске хуже, чем тайные агенты, которые убивают людей. По крайней мере, для них убийство — профессия. А он все знает, но рассказывает миру что-то про нарушение обмена веществ или что я выпил много самогона. Люди, которые называют себя врачами и готовы ждать, пока я умру — ненавижу ли я их? Наверное. Хочется ли мне взять в руки меч и отрубить им всем головы? Нет. Я за верховенство закона. Этих людей нужно судить справедливым судом", — сказал Навальный.

Оппозиционер считает, что к его отравлению лично причастен президент Владимир Путин. Он отмечает, что российские власти не собирались выпускать его из страны, однако позже изменили свое решение:

"Они ждали моей смерти, но благодаря поддержке и усилиям моей жены все это грозило обернуться этаким реалити-шоу "Навальный умирает в Омске". И многие люди, которым я очень благодарен, сказали: "Мы не хотим смотреть это шоу".

Навальный планирует вернуться в Россию.

"Отказ от возвращения означал бы, что Путин достиг своей цели. Сейчас моя задача — остаться тем парнем, который не боится. И я не боюсь! Пусть мои руки дрожат, это не из-за страха, а из-за этой штуки. Дарить Путину такой подарок и не возвращаться в Россию я не собираюсь", — говорит политик.