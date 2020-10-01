УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Первое интервью: Навальный рассказал об ужасах отравления и врачах-убийцах

1 октября 2020, 18:55

Политик уверен, что отравить его хотел лично Владимир Путин.

Навальный
Навальный дал первое интервью после отравления / Reuters

Российский оппозиционер Алексей Навальный, которого отравили Новичком, рассказал обо событиях, предшествовавших его отравлению, о лечении в Германии и планах вернуться в Россию.

Об этом он поведал в своем первом интервью немецкому журналуSpiegel после выхода из комы.

"Я умываюсь холодной водой, сажусь на унитаз и жду, снова умываюсь. А потом думаю: если я не выйду сейчас, уже никогда отсюда не выберусь. И самое главное понимание: боли нет, но ты знаешь, что умираешь. Умираешь прямо сейчас. При этом вообще ничего не болит. Я выхожу из туалета, поворачиваюсь к бортпроводнику — и вместо того, чтобы попросить о помощи, к своему собственному удивлению говорю: "Меня отравили. Я умираю". И ложусь перед ним на пол, чтобы умереть. Его лицо — последнее, что я вижу: лицо, которое смотрит на меня с легким изумлением и легкой улыбкой", - рассказал Навальный.

После этого оппозиционер помнит, что лежал на полу, а вокруг него собрались люди. Он услышал вопрос "Есть проблемы с сердцем?", но болей у Навального не было.

Читайте такжеВ Кремле жестко отреагировали на обвинение Навального в адрес Путина

"Мне совсем не больно, я просто знаю, что умираю. Потом голоса становятся тише, женский голос кричит: "Не теряй сознание!". Потом все кончается. Я знаю, что я мертв. Только позже выяснится, что я ошибался", - сообщил оппозиционер.

"На мой взгляд, главный врач больницы в Омске хуже, чем тайные агенты, которые убивают людей. По крайней мере, для них убийство — профессия. А он все знает, но рассказывает миру что-то про нарушение обмена веществ или что я выпил много самогона. Люди, которые называют себя врачами и готовы ждать, пока я умру — ненавижу ли я их? Наверное. Хочется ли мне взять в руки меч и отрубить им всем головы? Нет. Я за верховенство закона. Этих людей нужно судить справедливым судом", — сказал Навальный.

Оппозиционер считает, что к его отравлению лично причастен президент Владимир Путин. Он отмечает, что российские власти не собирались выпускать его из страны, однако позже изменили свое решение:

"Они ждали моей смерти, но благодаря поддержке и усилиям моей жены все это грозило обернуться этаким реалити-шоу "Навальный умирает в Омске". И многие люди, которым я очень благодарен, сказали: "Мы не хотим смотреть это шоу".

Навальный планирует вернуться в Россию.

"Отказ от возвращения означал бы, что Путин достиг своей цели. Сейчас моя задача — остаться тем парнем, который не боится. И я не боюсь! Пусть мои руки дрожат, это не из-за страха, а из-за этой штуки. Дарить Путину такой подарок и не возвращаться в Россию я не собираюсь", — говорит политик.

  • Напомним, Алексея Навального 20 августа экстренно госпитализировали в одну из больниц Омска, политик находился в реанимации и впал в кому.
  • Позже оппозиционера самолетом отправили на лечение в берлинскую клинику Шарите.
  • В начале сентября в правительстве Германии заявили, что Навальный отравлен ядом из группы Новичок.

отравление Навального Владимир Путин новости России
Сейчас вы просматриваете новость «Первое интервью: Навальный рассказал об ужасах отравления и врачах-убийцах». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

19:33
Лунный календарь на октябрь 2020: названы "черные дни"
19:29
"Впереди проблемы": ученые высказались об эффективности вакцины от коронавируса
19:18
В Украине обновили зоны карантина: где Киев и какие города в красной зоне Видео
18:55
Первое интервью: Навальный рассказал об ужасах отравления и врачах-убийцах
18:42
Гороскоп для всех на 2 октября: большой успех и несчастные случаи Видео
18:29
Врач раскрыл особенности лечения коронавируса Видео
18:27
В МИД Беларуси обвинили Украину в "остром дефиците доверия"
18:12
В Сети появился трейлер Борат-2: названа дата выхода фильма Видео
17:54
Навальный решил наказать спикера Путина за "агрессивную ложь" Видео
17:15
Война Турции за Азербайджан: в России предупредили Анкару о последствиях Видео
17:06
Врач сказал, как долго лечат коронавирус Видео
16:49
На Саакашвили напали с заточкой: что известно Видео
16:33
Погода в Украине на октябрь: народный синоптик назвал мокрые дни Видео
16:32
Отравление Навального - в Кремле разозлились на обвинение Путина оппозиционером
16:28
Смерть в раннем возрасте: ученые назвали опасные особенности менструации Видео
16:27
В России выступили с угрозой в адрес Украины из-за заявлений о Донбассе Видео
16:23
Эрдоган дерзко ответил на требование Трампа, Путина и Макрона по Карабаху Видео
15:55
Врач назвал большую проблему при коронавирусе Видео
15:49
В Дании выдали разрешение использовать Северный поток-2
15:45
Интервальное голодание: ученые указали на конкретную опасность Видео
15:37
Трамп, Путин и Макрон приняли решение по Нагорному Карабаху: опубликовано заявление Видео
15:25
Западные эксперты спрогнозировали, когда экономика Украины выйдет из коронакризиса
15:07
Штрафы за самогоноварение могут отменить: что предложили депутаты
14:52
В Армении сделали опасный прогноз о войне на Кавказе из-за Нагорного Карабаха Видео
14:27
Астролог сказал, кому светит встреча с "папиком" Видео
14:22
Почему Украина задыхается от Covid-19: эпидемиолог рассказал, что не так с карантином Видео
14:08
Рак простаты: 5 сигналов организма Видео
14:07
В Кремле жестко отреагировали на обвинение Навального в адрес Путина Видео
13:54
Когда пошумят сердце и сосуды: календарь магнитных бурь на октябрь 2020 Видео
13:50
Когда старина не отваливается - рецензия на боевик Авангард с Джеки Чаном Видео
13:40
Эксперт спрогнозировал исчезновение с полок украинской молочки
13:37
Кравчук объяснил скандальные заявления Фокина и его отставку Видео
13:05
Низкое либидо или болезнь: врачи рассказали, о чем говорит отсутствие желания Видео
12:59
Стало известно, что будет с выдворявшими Саакашвили в Польшу пограничниками
12:40
От 7 до 9 тысяч заражений в день: в ВОЗ сделали прогноз о Covid-19 в Украине Видео
12:35
"Переименование России": вице-спикер Госдумы "проехался" по нардепу и обозвал Украину
12:33
Игорь Сирота "отбеливает" репутацию, чтобы остаться во главе коррупционных схем на Укргидроэнерго, - блогер Шнайдер
12:27
"Фенотипный бандит": нардеп Безуглая набросилась с оскорблениями на Тищенко Видео
12:02
Экс-посол США оценил вероятность агрессии России ради водоснабжения Крыма Видео
11:59
В Сеть попали первые кадры 4 сезона Короны Фото
11:54
Аваков назвал возможную причину пожаров на Луганщине Фото Видео
11:43
Умер известный экс-футболист и звезда донецкого Шахтера
11:24
Повышает сексуальное влечение: ученые назвали растение, полезное для мужчин Видео
11:24
Астролог предупредил, кому грозит "кидалово" на большие суммы Видео
11:15
Местные выборы в Украине: опубликован свежий рейтинг партий
11:14
Слава Каминская рассказала о своем новом любовнике
11:05
Расшифровка "черных ящиков" рухнувшего Ан-26 - в Минобороны озвучили свежие данные Видео
10:52
Коронавирус снова установил антирекорд: в Украине 4069 новых больных Видео
10:39
"Сотни больных и десять жертв": коронавирус в Киеве преодолел новую отметку Видео
10:26
В эпидсезоне 2020 Украину будут атаковать новые вирусы гриппа
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять