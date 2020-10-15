Яд из чая: разработчик Новичка оценил новую версию отравления Навального

Все фторангидриды, которые являются Новичками, не совместимы с водой, подчеркнул Леонид Ринк.
Один из разработчиков нервно-паралитического вещества Новичок Леонид Ринк оценил версию об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.
Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.
Ринк подчеркнул, что версия об отравлении Навального веществом Новичок в виде порошка, растворенного в жидкости, не состоятельна, поскольку в воде он теряет свои боевые свойства.
"Чушь собачья. Все фторангидриды, которые являются Новичками, они терпеть не могут воду, они гидролизуются", - сказал Ринк.
Эксперт также пояснил, что в воде Новичок быстро бы потерял свои свойства: "Не минуты, но быстро".
Ранее в СМИ сообщили, что Навальный мог быть отравлен Новичком в виде порошка, растворенного в чае.
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- 20 августа Навальный возвращался в Москву из Томска, в полете ему стало плохо, самолет экстренно сел в Омске.
- Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон выразили озабоченность по поводу состояния здоровья Навального. Они заявили, что требуют провести расследование обстоятельств его заболевания.
- Позднее Навального эвакуировали в Германию, где стало известно о том, что его отравили ядом Новичок. Навального уже выписали из немецкой клиники.