Яд из чая: разработчик Новичка оценил новую версию отравления Навального

Алексей Навальный / Reuters

Один из разработчиков нервно-паралитического вещества Новичок Леонид Ринк оценил версию об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

Ринк подчеркнул, что версия об отравлении Навального веществом Новичок в виде порошка, растворенного в жидкости, не состоятельна, поскольку в воде он теряет свои боевые свойства.

"Чушь собачья. Все фторангидриды, которые являются Новичками, они терпеть не могут воду, они гидролизуются", - сказал Ринк.

Эксперт также пояснил, что в воде Новичок быстро бы потерял свои свойства: "Не минуты, но быстро".

Ранее в СМИ сообщили, что Навальный мог быть отравлен Новичком в виде порошка, растворенного в чае.

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