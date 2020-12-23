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Ядерная сделка России и США: Москва сделала заявление в адрес Вашингтона

23 декабря 2020, 09:21
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Российские дипломаты напомнили, что срок договора СНВ-3 истекает 5 февраля 2021 года.

Путин
Российские дипломаты напомнили, что Путин предлагает продлить договор СНВ-3 без предварительных условий / Reuters

Официальная Москва призывает США продлить соглашение о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) уже в ближайшее время. Данный договор является последней договоренностью двух государств, регулирующей крупнейшие мировые ядерные арсеналы.

Об этом говорится в заявлении посольства России в Вашингтоне, опубликованном во вторник вечером, 22 декабря, в связи с 10-летием ратификации Договора американским Сенатом.

Российские дипломаты отметили, что данный договор – последнее соглашение, которое разграничивает крупнейшие мировые ядерные арсеналы. По состоянию на декабрь текущего года Москва и Вашингтон организовали 328 инспекций вооружений и обменялись более 21 тыс. уведомлений о состоянии наступательных вооружений двух государств.Читайте такжеВ Кремле прокомментировали отказ Вашингтона от ядерной сделки на условиях Путина

В посольстве РФ акцентировали внимание на том, что срок действия договора СНВ-3 истекает уже 5 февраля 2021 года. Российский президент Владимир Путин предлагает продлить договор на 5 лет без каких-либо дополнительных условий.

"Продление даст России и США время для нахождения точек соприкосновения в способах адаптации режима контроля над вооружениями к нынешней обстановке в сфере безопасности", - добавили в МИД РФ, подчеркнув, что в оставшееся время стороны еще могут достичь договоренностей.

Ядерная сделка США и России

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