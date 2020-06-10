Трамп хочет выйти из соглашения по ядерному оружию и давит на Путина – Washington Post

Ядерный договор между США и РФ повис на волоске - что дальше / reuters

После выхода из договора с Россией по ракетам средней и малой дальности, Белый дом может разорвать еще более значимое соглашение – Договор о стратегических наступательных вооружениях.

США уже "абсолютно готовы" не продлевать ДСНВ, но рассматривают все варианты, сообщает The Washington Post.

СНВ-III (договор между Российской Федерацией и Штатами о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, в том числе ядерных вооружений – ред.) был подписан между президентами Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым, но сегодня Вашинтон считает его устаревшим и не отвечающим американским интересам. Администрация Трампа настаивает на его замене долгосрочным пактом о контроле над вооружениями, под которым, помимо США и России, должен поставить подпись Пекин.

Срок действия нынешнего пакта истекает в феврале 2021 года. Если администрация Трампа откажется от его продления, то впервые за десятилетия никаких ядерных ограничений у США и России не будет - по крайней мере на бумаге.

Читайте такжеПутин разрешил армии РФ бить ядерными бомбами: при каких условияхРоссия готова безоговорочно продлить новый договор СНВ, уточняет издание. Однако администрация Трампа отказалась от продления договора. У Трампа заявили, что договор, подписанный президентом Бараком Обамой в 2010 году, устарел, является неполным и чрезмерно выгоден для Москвы.

"Мы абсолютно готовы уйти. Но я бы смягчил это, сказав, что на самом деле все варианты рассматриваются", - заявил изданию высокопоставленный источник администрации США.

Трамп желает включить в новый пакт Китай, а также более совершенные механизмы проверки и ограничения для всего российского ядерного оружия.

В мае спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявлял, что продлить ДСНВ возможно, однако это будет "неправильным фундаментом будущего".

Читайте такжеУдар по мировой безопасности: зачем США пускают под нож международные договоры"С чем я не согласен и что я считаю очень опасным мышлением времен Холодной войны, так это с утверждением, что китайцам нужно позволить достичь стратегического ядерного паритета с Соединенными Штатами и Россией, прежде чем мы сможем осуществить значимый контроль над вооружениями. Это означало бы, что мы фактически находимся в разгаре трехсторонней гонки вооружений", - добавил Биллингсли.

Американский спецпосланник сказал, что он частично полагается на помощь России.

В то же время Китай принять участие в переговорах уже отказался. А вот с Москвой переговоры идут.

В статье отмечается, что Трамп все чаще проводит телефонные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Последний раз они созванивались 1 июня.

Из-за этого некоторые лица предполагают, что администрация Трампа стремится к сближению с Москвой и рассматривает контроль над вооружениями как ключевую область, представляющую взаимный интерес.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Россия готова обсуждать объемы своего оружия в стадии разработки – которые включают крылатые ракеты и торпеды с ядерными энергетическими установками. Но на этот шаг они пойдут – только если Штаты согласны обсудить с Москвой американские установки ПРО, их космическое оружие и обычное оружие, которое может ударить в любую точку Земли всего за час.

По оценкам Федерации американских ученых, в Китае насчитывается около 320 ядерных боеголовок, а в США и России – соответственно 5800 и 6370. Пекин давно отмечал, что у него нет причин заключать соглашение, ограничивающее его ядерные силы, пока его арсенал не приблизится к размерам Вашингтона и Москвы. И на данный момент, констатирует издание, у США нет аргументов, чтобы заинтересовать Китай в подобном соглашении.

По словам высокопоставленного источника WP, утверждение США о том, что Китай провел ядерные испытания малой мощности, может стать началом кампании давления, направленной на то, чтобы побудить Пекин к переговорам.

Ранее Россия и США согласились на переговоры по новой ядерной сделке. Ряд СМИ сообщали, что встреча представителей РФ и США может состояться 22 июня 2020 в Вене.

Напомним, еще в октябре 2018 сообщалось, что Вашингтон рассматривает возможность пересмотра американо-российского договора СНВ-III, который предусматривает сокращение ядерных арсеналов обеих стран.

Договор СНВ-III Россия и США подписали в 2010 году, а в силу он вступил в 2011 году. Соглашение предусматривает сокращение развернутых стратегических носителей с каждой стороны до 700 единиц и до 1 тысячи 550 ядерных боезарядов на них. Срок действия договора – десять лет.