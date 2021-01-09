Ядерный удар от Трампа: СМИ узнали, почему инициатива "демократов" обернется крахом

Хозяин Белого дома единолично контролирует ядерные арсеналы США с тех пор, как Гарри Трумэн дал приказ о бомбежке Хиросимы и Нагасаки.
Инициатива об отстранении действующего президента США Дональда Трампа от американской "ядерной кнопки" не может быть реализована исходя из норм законодательства. Возможное решение о нанесении ядерного удара принимается непосредственно главой государства и впоследствии передается на исполнение военному руководству.
Американское издание Time сообщает, что Офис Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли подтверждает факт переговоров со спикером Палаты представителей Ненси Пелоси, которая заявляла о необходимости удержать Трампа от якобы начала военных действий, получения кодов доступа к ядерному арсеналу и последующего ядерного удара.Читайте такжеЯдерный удар от Трампа: в США предупредили об опасности
Впрочем, как утверждают журналисты, повлиять на данную ситуацию, согласно американским законам, нельзя. Со времен, когда президент США Гарри Трумэн дал приказ сбросить атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, глава Штатов единолично контролирует ядерный арсенал государства.
"Согласно военным документам, решение о нанесении ядерного удара принимается президентом и передается как приказ главе Объединенного комитета начальников штабов, прежде чем оно будет передано по цепочке командования", - подчеркивает издание.
Дональд Трамп новости
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