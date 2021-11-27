Южноафриканская мутация коронавируса "омикрон" добралась до Чехии и Германии / Фото Reuters

В Чехии изучают первый случай заражения новым штаммом коронавируса "омикрон". В то же время Германия заявила, что штамм также, вероятно, в стране.

В частности, Национальный институт общественного здравоохранения Чехии заявил, что сейчас изучаются образцы теста человека, который прибыл в страну из Намибии, сообщает Reuters.

"Лаборатория проверяет возможное обнаружение положительного образца варианта Omicron. Мы ожидаем подтверждения или опровержения этого случая", - говорится в сообщении.

Вместе с тем сегодня в Германии министр по социальным вопросам земли Гессен Кай Клозе заявил, что "с высокой вероятностью" новый вариант коронавируса "омикрон" выявлен у пассажира, который прибыл из Южной Африки.

"Прошлой ночью несколько симптомов штамма Omicron было обнаружено у путешественника, который вернулся с Южной Африки. Вероятно, что Omicron уже в Германии", - написал он в Twitter.

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Он добавил, что окончательные результаты анализов еще не готовы.

Где и когда нашли новый вариант COVID-19

Первые сообщения о заражениях новой мутацией коронавируса появились 23 ноября. Случаи заболевания подтвердились в провинции Гаутенг ЮАР у 77 пациентов. Также вирус зафиксирован у 4 человек в Ботсване. Один заболевший прилетел из Южной Африки в Гонконг, где и был установлен диагноз.

По оценкам эпидемиологического центра ЮАР, около 90% новых случаев заболевания в регионе Гаутенг вызваны новым штаммом. Но также вирус мог уже распространиться и в восьми других провинциях страны.

Первый инфицированный за пределами ЮАР был обнаружен в Израиле 25 ноября. Заболевший прибыл в страну из Республики Малави.

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) собрала экстренное заседание, в рамках которого оценила новый варианта коронавируса, впервые выявленный в Южной Африке и Ботсване.Эксперты назвали его "вызывающим беспокойство" из-за того, что этот штамм, вероятно, легче передается, чем Дельта. ВОЗ обозначила вариант B.1.1.529 под названием "Омикрон".

Председатель Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери предупредил об опасности нового варианта коронавируса, получивший название "омикрон". Он предположил, что этот штамм может быть таким же опасным, как вирус Эбола.

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