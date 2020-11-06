За шаг до победы: Байден вырвался вперед по голосам в ключевом штате

Джо Байден уже опережает Дональда Трампа на 917 голосов в Джорджии.
В результате продолжающегося подсчета голосов на выборах президента США кандидат Демократической партии Джо Байден вырвался вперед при подсчете голосов избирателей, принявших участие в голосовании в Джорджии.
Как пишет Fox News, сейчас за Байдена отдано 2 млн 449 тыс. 371 голос, тогда как за действующего президента Дональда Трампа только 2 млн 448 тыс. 454 голоса.
На данный момент Байден уже опережает действующего президента Дональда Трампа на 917 голосов.
Отметим, что кандидат, за которого будет отдано большинство голосов в Джорджии, получит 16 голосов выборщиков. Это делает победу Байдена на президентских выборах почти гарантированной.
Напомним, ранее Трамп заявил о том, что бюллетени, пришедшие по почте после дня выборов, не будут засчитаны. Кроме того, Трамп обратился к избирательным комиссиям штатов с призывом остановить подсчет голосов на президентских выборах.
В свою очередь, Байден отстаивает совершенно противоположную позицию. "Каждый голос должен быть посчитан", - отметил Байден в своем Twitter.
Читайте такжеНеожиданный исход битвы за Белый дом: в США объяснили, к чему готовиться Украине
Когда объявят результаты выборов президента США 2020
3 ноября в США прошли выборы президента. День голосования не является решающим и не означает завершения выборов, поскольку в конечном итоге президента избирают члены Коллегии выборщиков. Всего их 538. Представители каждого штата обязаны проголосовать так, как большинство его жителей, а количество выборщиков зависит от численности его населения.
Бывают случаи, когда выборщики нарушают негласное правило и отдают свой голос в пользу иного кандидата – того, за кого не проголосовала большая часть избирателей штата.
Голосование Коллегии состоится почти через полтора месяца после дня голосования. В 2020 году голосование Коллегии выборщиков состоится 14 декабря.
Обычно становится ясно, кто победил на выборах президента США на следующий день после выборов. Но в этом году из-за пандемии нужно будет ждать бюллетени, отправленные по почте, и по этой причине объявление результатов может занять больше времени.
По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса.
После избрания нового президента, ему выделяется время на назначение министров.
Церемония инаугурации нового главы США по традиции проходит 20 января у здания Капитолия в Вашингтоне.