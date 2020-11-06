За шаг до победы: Байден вырвался вперед по голосам в ключевом штате

Джо Байден / Reuters

В результате продолжающегося подсчета голосов на выборах президента США кандидат Демократической партии Джо Байден вырвался вперед при подсчете голосов избирателей, принявших участие в голосовании в Джорджии.

Как пишет Fox News, сейчас за Байдена отдано 2 млн 449 тыс. 371 голос, тогда как за действующего президента Дональда Трампа только 2 млн 448 тыс. 454 голоса.

На данный момент Байден уже опережает действующего президента Дональда Трампа на 917 голосов.

Отметим, что кандидат, за которого будет отдано большинство голосов в Джорджии, получит 16 голосов выборщиков. Это делает победу Байдена на президентских выборах почти гарантированной.

Напомним, ранее Трамп заявил о том, что бюллетени, пришедшие по почте после дня выборов, не будут засчитаны. Кроме того, Трамп обратился к избирательным комиссиям штатов с призывом остановить подсчет голосов на президентских выборах.

В свою очередь, Байден отстаивает совершенно противоположную позицию. "Каждый голос должен быть посчитан", - отметил Байден в своем Twitter.

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