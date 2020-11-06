УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

За шаг до победы: Байден вырвался вперед по голосам в ключевом штате

6 ноября 2020, 12:00

Джо Байден уже опережает Дональда Трампа на 917 голосов в Джорджии.

Джо Байден
Джо Байден / Reuters

В результате продолжающегося подсчета голосов на выборах президента США кандидат Демократической партии Джо Байден вырвался вперед при подсчете голосов избирателей, принявших участие в голосовании в Джорджии.

Как пишет Fox News, сейчас за Байдена отдано 2 млн 449 тыс. 371 голос, тогда как за действующего президента Дональда Трампа только 2 млн 448 тыс. 454 голоса.

На данный момент Байден уже опережает действующего президента Дональда Трампа на 917 голосов.

Отметим, что кандидат, за которого будет отдано большинство голосов в Джорджии, получит 16 голосов выборщиков. Это делает победу Байдена на президентских выборах почти гарантированной.

Напомним, ранее Трамп заявил о том, что бюллетени, пришедшие по почте после дня выборов, не будут засчитаны. Кроме того, Трамп обратился к избирательным комиссиям штатов с призывом остановить подсчет голосов на президентских выборах.

В свою очередь, Байден отстаивает совершенно противоположную позицию. "Каждый голос должен быть посчитан", - отметил Байден в своем Twitter.

Читайте такжеНеожиданный исход битвы за Белый дом: в США объяснили, к чему готовиться Украине

Когда объявят результаты выборов президента США​​ 2020

3 ноября в США прошли выборы президента. День голосования не является решающим и не означает завершения выборов, поскольку в конечном итоге президента избирают члены Коллегии выборщиков. Всего их 538. Представители каждого штата обязаны проголосовать так, как большинство его жителей, а количество выборщиков зависит от численности его населения.​

Бывают случаи, когда выборщики нарушают негласное правило и отдают свой голос в пользу иного кандидата – того, за кого не проголосовала большая часть избирателей штата.

​Голосование Коллегии состоится почти через полтора месяца после дня голосования. В 2020 году голосование Коллегии выборщиков состоится 14 декабря.

Обычно становится ясно, кто победил на выборах президента США на следующий день после выборов. Но в этом году из-за пандемии нужно будет ждать бюллетени, отправленные по почте, и по этой причине объявление результатов может занять больше времени.

По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса.

После избрания нового президента, ему выделяется время на назначение министров.

Церемония инаугурации нового главы США по традиции проходит 20 января у здания Капитолия в Вашингтоне.

новости США Дональд Трамп Джо Байден выборы в США Выборы президента США-2020
Сейчас вы просматриваете новость «За шаг до победы: Байден вырвался вперед по голосам в ключевом штате». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

12:41
Трамп готовит увольнения и намерен заступить на второй президентский срок – Politico
12:37
У Путина нагло ответили на требование Украины прекратить раздачу паспортов РФ на Донбассе Видео
12:30
Похудение после 40: диетолог назвала 5 тактик Видео
12:29
Гороскоп на 7 ноября для всех: важный любовный шаг и неожиданные нападки Видео
12:22
Samsung откажется от обычных наушников в комплекте, но взамен даст что-то покруче
Реклама
12:17
Рада одобрила введение штрафов за игнор масочного режима Видео
12:11
Резников рассказал, почему сравнил Донбасс с раковой опухолью
12:02
Телеканалы США отключили Трампа из эфира во время заявления по выборам Видео
12:00
За шаг до победы: Байден вырвался вперед по голосам в ключевом штате Видео
11:54
В Кремле сказали, есть ли у Путина серьезная болезнь, и высказались об отставке
11:51
"О людях и уродах": у Зеленского выдвинули ключевые требования по КСУ Видео
11:27
СМИ припугнули новой пандемией коронавируса из-за зверьков в Дании
11:26
Миру грозит новый удар пандемии: в ВОЗ дали тревожный прогноз Видео
11:25
Почему больным COVID-19 отказывают в госпитализации: названа причина Видео
11:24
"Дело Маркива", успешно завершённое МВД, стало для Украины репутационным - СМИ
11:19
Отличные квашеные помидоры в банках – простой рецепт
11:06
Появились первые обзоры на Xbox Series X|S. Что пишут о новых консолях журналисты?
10:55
Disney готовят 3 сезон сериала Мандалорец
10:55
Шмыгаль спрогнозировал подорожание земли в Украине в 5 раз
10:45
Почему вы тренируетесь и не худеете: 9 настоящих причин Видео
Реклама
10:35
​В Офисе президента оценили возможность подачи воды в Крым Видео
10:33
"Да мне пох*й": в Киеве девушку без маски ногами вышвырнули из трамвая Видео
10:23
В Минздраве уточнили, введут ли в Украине "черную" зону карантина Видео
10:17
Зеленский попал в конкретный капкан – политолог Видео
10:16
В Украине нельзя будет купить PlayStation 5 в магазинах на старте продаж
10:16
Украине не поможет ужесточение карантина и новые ограничения мнение
10:00
К чему сняться деньги: о чем говорит "финансовый сон" Видео
09:41
Байден существенно сократил отставание от Трампа в ключевом штате Видео
09:41
Кравчук озвучил план Украины на случай, если Россия признает, что "хочет войны"
09:37
Астролог раскрыла главный совет на 2021 год
09:13
COVID-19 поставил новый рекорд: выздоровели за сутки почти 11 тысяч украинцев Видео
09:08
Гороскоп на 6 ноября для всех: выгодный риск, любовная вспышка и жизненный переворот Видео
09:01
Локдаун, если он будет введен, доконает Украину мнение
09:00
Врач назвал "постельную" привычку, укорачивающую жизнь Видео
08:59
Погода в Киеве на выходных изменится: чего ожидать Видео
08:57
Путин серьезно болен и готовится к отставке - западные СМИ
08:35
Антирекорд в Киеве: впервые за сутки нашли больше тысячи зараженных коронавирусом
08:22
Медик объяснил, от какой еды нужно отказаться больным коронавирусом
08:17
Почему выборы в ОРДЛО в следующем году не состоятся мнение
08:00
Пульсоксиметрия: что за процедура и зачем она нужна при коронавирусе Видео
Реклама
07:59
Курс доллара в Украине резко упал после двухлетнего максимума
07:36
Как коронавирус проникает в организм: ученые опровергли популярную теорию
07:09
Выборы в США: Байден уменьшил отставание от Трампа в "колеблющемся" штате
06:55
После выборов Штатами будут править коррупция и левая чернь мнение
06:35
Секс и молочница: гинеколог рассказал, возможен ли интим Видео
06:01
Что нельзя делать в праздник Дмитриев день: приметы, традиции, запреты
05:43
"Коронавирус в Украине разбушуется": астролог предупредил о переполненных больницах Видео
05:30
Эксперт раскрыла планы США по Украине в случае победы Байдена или Трампа Видео
05:15
"Позвоните пожарным": Ирина Шейк в крошечных трусиках показала откровенное фото
05:00
Кравчук сделал заявление в ответ на критику Кремля плана Украины по Донбассу Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять