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"Придется отвечать": на заводе в Гродно Лукашенко назвали бывшим президентом и выдвинули требования

18 августа 2020, 09:32

Рабочий Гродножилстроя призвал к полной перезагрузке власти, включая отставку Александра Лукашенко.

Рабочий Гродножилстрой
На Гродножилстрое выдвинули три требования властям Беларуси / Скриншот видео

На предприятии Гродножилстрой эмоционально выступил один из рабочих, который назвал победителя выборов президента Беларуси по версии Центризбиркома Александра Лукашенко бывшим президентом, призвал его уйти в отставку и взять ответственность за все резонансные события, произошедшие после объявления результатов выборов.

Объявившие забастовку рабочие Гродножилстроя, которые не признают итогов выборов президента Беларуси и призывают к пересчету голосов, выдвинули три ключевых требования белорусским властям – отставка Александра Лукашенко с поста президента, освобождение всех политических заключенных и прекращение репрессий против народа.

Один из рабочих произнес речь, вызвавшую резонанс в Сети.

По его словам, власть спровоцировала ситуацию, в результате которой пострадали 7,5 тысяч белорусов и должна понести за это ответственность. Сотрудник предприятия осудил выступление уже "бывшего президента" Лукашенко, который вспомнил только о пострадавших во время мирных протестов силовиках.Читайте такжеНовые выборы президента Беларуси: Лукашенко сделал заявление

"Весь этот конфликт можно было разрешить тихенько, спокойно и мирно. Но они не захотели. Получается, они как спровоцировали. Выступление нашего, я уже сегодня не боюсь сказать, бывшего президента о том, что пострадало 120 человек ОМОНовцев… А кто ответит за 7,5 тысяч? Убитых морально, покалеченных физически. Кто? А где те пропавшие люди, о которых не могут узнать ни родители, ни жены? Где? А те, что пострадали, 7,5 тысяч, кто за них? За 100 должны ответить, а за этих — нет?" – отметил мужчина.

Он считает, что в сложившейся ситуации Лукашенко должен оставить пост главы государства, а страна нуждается в полной перезагрузке органов государственной власти.

"У нас один вопрос сегодня — убрать лживое наше правительство. Центральную избирательную комиссию, парламент, и в первую очередь — Александра Лукашенко", - добавил он.

Также рабочий указал на тот факт, что Лукашенко явно "перегнул палку" с результатов в 80% голосов – если бы ЦИК показала 54-55%, то народ еще как-то успокоился и мог поверить в эти данные.Читайте такжеЛукашенко рассказал, когда покинет пост президента Беларуси и пообещал референдум

"И он остался бы. Он сам перегнул палку! Он сам на себя накликал вот эту беду. И сегодня ему надо и придется обязательно отвечать перед людьми и перед обществом…", - сказал сотрудник Гродножилстроя.

Напоследок он подчеркнул, что белорусы, которые вышли на протесты, не являются ни наркоманами, ни пьяницами – это простой народ, который не играет в геополитические игры, а лишь стремится к тому, чтобы в стране была нормальная власть. Руководство должно быть честным и вести государство к светлому будущему.Читайте такжеЛукашенко разменяет у Путина власть на новый СССР - Олег Жданов

Напомним, в понедельник, 17 августа, Александр Лукашенко посетил в Минске завод МЗКТ, где его подвергли критике и освистали. Перед отъездом с территории предприятия у него состоялся жесткий разговор на грани конфликта с одной из групп рабочих, скандировавших ему "Уходи!".

Позже снимавшего угрозы Лукашенко на телефон рабочего МЗКТ задержали сотрудники милиции. Позже его отпустили.

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