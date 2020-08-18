"Придется отвечать": на заводе в Гродно Лукашенко назвали бывшим президентом и выдвинули требования

Рабочий Гродножилстроя призвал к полной перезагрузке власти, включая отставку Александра Лукашенко.
На предприятии Гродножилстрой эмоционально выступил один из рабочих, который назвал победителя выборов президента Беларуси по версии Центризбиркома Александра Лукашенко бывшим президентом, призвал его уйти в отставку и взять ответственность за все резонансные события, произошедшие после объявления результатов выборов.
Объявившие забастовку рабочие Гродножилстроя, которые не признают итогов выборов президента Беларуси и призывают к пересчету голосов, выдвинули три ключевых требования белорусским властям – отставка Александра Лукашенко с поста президента, освобождение всех политических заключенных и прекращение репрессий против народа.
Один из рабочих произнес речь, вызвавшую резонанс в Сети.
По его словам, власть спровоцировала ситуацию, в результате которой пострадали 7,5 тысяч белорусов и должна понести за это ответственность. Сотрудник предприятия осудил выступление уже "бывшего президента" Лукашенко, который вспомнил только о пострадавших во время мирных протестов силовиках.Читайте такжеНовые выборы президента Беларуси: Лукашенко сделал заявление
"Весь этот конфликт можно было разрешить тихенько, спокойно и мирно. Но они не захотели. Получается, они как спровоцировали. Выступление нашего, я уже сегодня не боюсь сказать, бывшего президента о том, что пострадало 120 человек ОМОНовцев… А кто ответит за 7,5 тысяч? Убитых морально, покалеченных физически. Кто? А где те пропавшие люди, о которых не могут узнать ни родители, ни жены? Где? А те, что пострадали, 7,5 тысяч, кто за них? За 100 должны ответить, а за этих — нет?" – отметил мужчина.
Он считает, что в сложившейся ситуации Лукашенко должен оставить пост главы государства, а страна нуждается в полной перезагрузке органов государственной власти.
"У нас один вопрос сегодня — убрать лживое наше правительство. Центральную избирательную комиссию, парламент, и в первую очередь — Александра Лукашенко", - добавил он.
Также рабочий указал на тот факт, что Лукашенко явно "перегнул палку" с результатов в 80% голосов – если бы ЦИК показала 54-55%, то народ еще как-то успокоился и мог поверить в эти данные.Читайте такжеЛукашенко рассказал, когда покинет пост президента Беларуси и пообещал референдум
"И он остался бы. Он сам перегнул палку! Он сам на себя накликал вот эту беду. И сегодня ему надо и придется обязательно отвечать перед людьми и перед обществом…", - сказал сотрудник Гродножилстроя.
Напоследок он подчеркнул, что белорусы, которые вышли на протесты, не являются ни наркоманами, ни пьяницами – это простой народ, который не играет в геополитические игры, а лишь стремится к тому, чтобы в стране была нормальная власть. Руководство должно быть честным и вести государство к светлому будущему.Читайте такжеЛукашенко разменяет у Путина власть на новый СССР - Олег Жданов
Напомним, в понедельник, 17 августа, Александр Лукашенко посетил в Минске завод МЗКТ, где его подвергли критике и освистали. Перед отъездом с территории предприятия у него состоялся жесткий разговор на грани конфликта с одной из групп рабочих, скандировавших ему "Уходи!".
Позже снимавшего угрозы Лукашенко на телефон рабочего МЗКТ задержали сотрудники милиции. Позже его отпустили.