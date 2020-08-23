Забастовка в Беларуси: режим Лукашенко столкнулся с неожиданной проблемой

Многие белорусские предприятия выщли на забастовку / NEXTA Live

В Беларуси на многих крупных предприятиях, работники которых присоединились к всеобщей забастовке, а также акциям солидарности, ощущается острая нехватка рабочих рук.

Как пишет белорусское издание Tut.by, крупным предприятиям, входящим в систему Минпрома, требуется дополнительная производственная сила.

Среди них — Горизонт, Атлант, Минский электротехнический завод имени Козлова. Об этом сообщает Министерство промышленности. Параллельно с этим на крупных предприятиях страны продолжаются забастовки и акции солидарности, отмечается в сообщении.

Так, унитарное предприятие Горизонт попросило Минпром направить ему в рамках корпоративной солидарности до 150 человек

На завод Атлант требуется около 200 слесарей-сборщиков бытовой техники (с сентября потребность в работниках возрастет). Минскому электротехническому заводу имени Козлова нужны специалисты разного профиля. Нехватка рабочих рук наблюдается и в регионах.

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Журналисты добавили, что против происходящего в Беларуси выступали работники Минского электротехнического завода, в итоге на предприятии выпустили приказ, который запрещает работникам участвовать в митингах, забастовках, собраниях без соблюдения трудового законодательства на территории МЭТЗ.

Напомним, ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская опубликовала обращение к рабочим белорусских предприятий. Она призвала продолжать забастовки.

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В видеообращении Тихановская заявила, что будущее Беларуси зависит сейчас от единства и решительности беларусов.