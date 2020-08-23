УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Забастовка в Беларуси: режим Лукашенко столкнулся с неожиданной проблемой

23 августа 2020, 14:58

Крупным белорусским предприятиям требуется дополнительная производственная сила.

забастовка, беларусь
Многие белорусские предприятия выщли на забастовку / NEXTA Live

В Беларуси на многих крупных предприятиях, работники которых присоединились к всеобщей забастовке, а также акциям солидарности, ощущается острая нехватка рабочих рук.

Как пишет белорусское издание Tut.by, крупным предприятиям, входящим в систему Минпрома, требуется дополнительная производственная сила.

Среди них — Горизонт, Атлант, Минский электротехнический завод имени Козлова. Об этом сообщает Министерство промышленности. Параллельно с этим на крупных предприятиях страны продолжаются забастовки и акции солидарности, отмечается в сообщении.

Так, унитарное предприятие Горизонт попросило Минпром направить ему в рамках корпоративной солидарности до 150 человек

На завод Атлант требуется около 200 слесарей-сборщиков бытовой техники (с сентября потребность в работниках возрастет). Минскому электротехническому заводу имени Козлова нужны специалисты разного профиля. Нехватка рабочих рук наблюдается и в регионах.

Читайте также"Пусть не обижаются": Лукашенко принял жесткое решение из-за забастовки

Журналисты добавили, что против происходящего в Беларуси выступали работники Минского электротехнического завода, в итоге на предприятии выпустили приказ, который запрещает работникам участвовать в митингах, забастовках, собраниях без соблюдения трудового законодательства на территории МЭТЗ.

Напомним, ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская опубликовала обращение к рабочим белорусских предприятий. Она призвала продолжать забастовки.

Читайте также"Позор, уходи": бастующие рабочие освистали Лукашенко на митинге

В видеообращении Тихановская заявила, что будущее Беларуси зависит сейчас от единства и решительности беларусов.

новости Беларуси стачка
Сейчас вы просматриваете новость «Забастовка в Беларуси: режим Лукашенко столкнулся с неожиданной проблемой». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

15:23
В МИД России рассказали, какие сценарии Москва поддержит в Беларуси
15:01
В центре Киева схватили стрелка из "ДНР"
14:58
Забастовка в Беларуси: режим Лукашенко столкнулся с неожиданной проблемой Видео
14:43
Эксперт рассказала, будут ли войска РФ в Беларуси и кого Кремль поддержит на выборах Видео
14:37
Лукашенко готовит силовой вариант: армию Беларуси натравливают на демонстрантов Видео
14:34
"Сильное заявление в адрес Москвы": Навальному в Германии присвоили особый статус Видео
14:29
Гороскоп на День Независимости: преследование неудач, приключения и фарт Видео
14:03
Медики назвали основные признаки слабого иммунитета
13:57
Половина Украины - в "красной" зоне: кому не светит смягчение карантина Видео
13:53
Катастрофа самолета МАУ: Иран обнародовал данные черных ящиков
13:17
Стало известно о состоянии заболевшей COVID-19 Юлии Тимошенко Видео
13:06
Разумков рассказал о письме Кравчука о выборах в ОРДЛО Видео
12:48
Эксперт рассказал, что будет с курсом доллара в ближайшую неделю
12:35
Жесткий карантин и остановка транспорта: Кличко отреагировал на антирекорд COVID-19 в Киеве Видео
12:30
Коронавирус в Украине и мире 23 августа: за сутки умерли более 5 тысяч человек Видео
12:07
Новый удар Covid-19: в Киеве рекордное количество заболевших коронавирусом
12:05
Берлинская полиция взяла под охрану клинику, где лежит Навальный Видео
12:03
У Юлии Тимошенко обнаружили коронавирус Видео
11:33
Пенсии в Украине: кому из украинцев скоро повысят пенсии Видео
11:30
"Здесь лежит враг Путина": немецкие СМИ показали, где лечат Навального Видео
11:29
В оппозиции Беларуси оценили возможность силового свержения Лукашенко Видео
11:00
Демограф рассказала, почему в Украине все меньше и меньше людей
10:55
"Не могут белорусы бить белорусов": Тихановская категорично высказалась о разгоне демонстрантов Видео
10:45
Почему Лукашенко не уходит мнение
10:20
В Минобороны Беларуси озвучили план по смене политического курса страны
10:06
Зеленский призвал украинцев молиться Видео
09:37
"Призывы к насилию": Егорова пожаловалась на угрозы после заявления о бойцах-"рагулях" Видео
09:31
Коронавирус в Украине продолжает "дикую жатву": за сутки почти 2 тысячи больных Видео
09:25
Стало известно, кто помог вывезти Навального из Омска в Берлин Видео
09:09
Зеленский дал Лукашенко совет насчет повторных выборов Видео
09:03
Гороскоп на День флага 2020: кому грозят обман и клевета Видео
08:48
"Давно привычная реальность": Мухарский прокомментировал слова Егоровой о бойцах ВСУ
08:44
Трагедия Иловайска показала, что Путин готов пойти на что угодно мнение
08:30
Из-за "плохой" российской вакцины коронавирус может мутировать - ученые Видео
07:56
Войска НАТО у границ с Беларусью: в Альянсе ответили на обвинения Лукашенко Видео
06:58
День Незалежності України 2020 – привітання та листівки зі святом
06:35
Трамп перед выборами ломает весь мир "через колено" мнение
06:29
Актуальный маникюр на 1 сентября: маникюр на короткие ногти и френч - фото Фото
06:09
Протесты в Беларуси используют спецслужбы России – эксперт Видео
05:54
Синоптик предупредил о погодной неприятности на День Независимости: каким областям грозит Видео
05:32
Астрологи раскрыли, как привлечь в жизнь больше денег
05:07
В моду на осень пришли грубые ботинки челси из 60-х с английским шармом - фото Фото
04:44
Астрологи сказали, кто фанатеет от книг
04:30
На краю гибели: в РФ объяснили, что спасло Навальному жизнь Видео
04:23
Ученые обнаружили новый возможный путь распространения COVID-19 Видео
03:40
Бюджет выдержит: Зеленский рассказал, как в Украине будут увеличивать "минималку" Видео
03:14
В Слуге народа назвали условие для отмены местных выборов в Украине
02:41
Китайский ученый рассказал о "волшебных" таблетках от коронавируса Видео
02:09
Синоптик рассказал, когда в Украину придет настоящая осень Видео
01:21
Голод библейских масштабов: эксперт предупредил о последствиях пандемии COVID-19
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять