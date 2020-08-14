Десятки предприятий и тысячи рабочих: в Беларуси продолжается забастовка против Лукашенко

После полудня забастовку начнут работники метрополитена в Минске.
В пятницу, 14 августа, тысячи работников крупнейших предприятий Беларуси продолжают протесты против режима Александра Лукашенко. Трудовые коллективы не согласны с результатами ЦИК, объявившего победу Лукашенко на выборах президента страны.
Об этом сообщает ряд Telegram-каналов.
В частности, забастовку проводят предприятия БелАз, Гродно Азот, БелАЭС, МЭТЗ и другие масштабные предприятий на территории страны.
"Позор", "Уходи", - такие лозунги скандируют работники трудовых коллективов минского электротехнического и белорусского металлургического заводов.Читайте такжеВ Беларуси объявили всеобщую забастовку: главные требования
Страйкуют также на Белорусской атомной электростанции в Островце, процесс строительства которой продолжается.
В Филармонии поддерживают протест песнями.
Сотрудники Гродно-Азот и Минских кабельных сетей также протестуют.
Как утверждают авторы Telegram-канала Белсат, в массовой забастовке принимают участие следующие предприятия:
- Белорусский металлургический завод
- Белорусский автомобильный завод
- БелАЭС
- Минский электротехнический завод им. Козлова
- Минский автомобильный завод
- Минский маргариновый завод
- Минский тракторный завод
- Минский моторный завод
- Минский завод колесных тягачей
- Минский завод "Интеграл"
- Минские кабельные сети
- Жабинковский сахарный завод
- Минский метрополитен
- 4-й троллейбусный парк г. Минска
- ТЭЦ-4 г. Минска
- Белгосфилармония
- "Белэнерготехпроект"
- "Белмедпрепараты"
- "Керамин"
- "Гродно Азот"
- "Гродножилстрой"
- "Химволокно"
- "Белкард"
- "Терразит"
- "Нафтан"
- "Полимир"Читайте такжеЗабастовка в Беларуси: металлургический гигант останавливает работу
Напомним, в четверг, 13 августа, на забастовку вышли работники предприятий БелАз, к которым присоединились Терразит, Лидский Рынок, Гродно-Азот, Гродножилстрой, Белмедпрепараты.