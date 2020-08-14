Десятки предприятий и тысячи рабочих: в Беларуси продолжается забастовка против Лукашенко

Трудовые коллективы требуют пересчета голосов избирателей / Скриншот видео

В пятницу, 14 августа, тысячи работников крупнейших предприятий Беларуси продолжают протесты против режима Александра Лукашенко. Трудовые коллективы не согласны с результатами ЦИК, объявившего победу Лукашенко на выборах президента страны.

Об этом сообщает ряд Telegram-каналов.

В частности, забастовку проводят предприятия БелАз, Гродно Азот, БелАЭС, МЭТЗ и другие масштабные предприятий на территории страны.

"Позор", "Уходи", - такие лозунги скандируют работники трудовых коллективов минского электротехнического и белорусского металлургического заводов.Читайте такжеВ Беларуси объявили всеобщую забастовку: главные требования

Страйкуют также на Белорусской атомной электростанции в Островце, процесс строительства которой продолжается.

В Филармонии поддерживают протест песнями.

Сотрудники Гродно-Азот и Минских кабельных сетей также протестуют.

Как утверждают авторы Telegram-канала Белсат, в массовой забастовке принимают участие следующие предприятия:

Белорусский металлургический завод

Белорусский автомобильный завод

БелАЭС

Минский электротехнический завод им. Козлова

Минский автомобильный завод

Минский маргариновый завод

Минский тракторный завод

Минский моторный завод

Минский завод колесных тягачей

Минский завод "Интеграл"

Минские кабельные сети

Жабинковский сахарный завод

Минский метрополитен

4-й троллейбусный парк г. Минска

ТЭЦ-4 г. Минска

Белгосфилармония

"Белэнерготехпроект"

"Белмедпрепараты"

"Керамин"

"Гродно Азот"

"Гродножилстрой"

"Химволокно"

"Белкард"

"Терразит"

"Нафтан"

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Напомним, в четверг, 13 августа, на забастовку вышли работники предприятий БелАз, к которым присоединились Терразит, Лидский Рынок, Гродно-Азот, Гродножилстрой, Белмедпрепараты.