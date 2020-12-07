Забастовки ушли в свисток: эксперт назвал причину провала протеста в Беларуси

В Беларуси забастовки не привели к результату / Скриншот

Массовые протесты в Беларуси привели к патовой ситуации, заявил эксперт-международник Украинского института будущего Игорь Тышкевич.

Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, на улицы городов в Беларуси за последние месяцы выходили представители разных социальных групп.

В то же время эксперт обратил внимание на то, что для режима Александра Лукашенко большой проблемой остается то, что ядром протестов является городской средний класс.

"Об этом свидетельствует даже статистика задержаний: более 57% работают в негосударственной сфере, это прежде всего ИТ, технологии. Власть не может задушить этот протест, потому что она не умеет говорить с этой группой", — сказал он.

При этом политолог отметил, что противники Лукашенко не смогли распространить протест на другие социальные группы, поэтому анонсированные ранее забастовки потерпели неудачу.

"Не прошли массовые протесты за пределами больших городов, ситуация по состоянию на сегодня патовая", — добавил Тышкевич.

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