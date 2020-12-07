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Забастовки ушли в свисток: эксперт назвал причину провала протеста в Беларуси

7 декабря 2020, 05:29
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Игорь Тышкевич назвал главную проблему для режима Александра Лукашенко.

Забастовка Беларусь
В Беларуси забастовки не привели к результату / Скриншот

Массовые протесты в Беларуси привели к патовой ситуации, заявил эксперт-международник Украинского института будущего Игорь Тышкевич.

Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, на улицы городов в Беларуси за последние месяцы выходили представители разных социальных групп.

В то же время эксперт обратил внимание на то, что для режима Александра Лукашенко большой проблемой остается то, что ядром протестов является городской средний класс.

"Об этом свидетельствует даже статистика задержаний: более 57% работают в негосударственной сфере, это прежде всего ИТ, технологии. Власть не может задушить этот протест, потому что она не умеет говорить с этой группой", — сказал он.

При этом политолог отметил, что противники Лукашенко не смогли распространить протест на другие социальные группы, поэтому анонсированные ранее забастовки потерпели неудачу.

"Не прошли массовые протесты за пределами больших городов, ситуация по состоянию на сегодня патовая", — добавил Тышкевич.

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Протесты в Беларуси: что известно

  • 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
  • После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.
  • В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применения насилия против несогласных.
  • 23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.
  • 20 октября Лукашенко на встрече в СИЗО пообещал, что это его последний президентский срок.
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