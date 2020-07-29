В Госдуме отреагировали на задержание русских наемников

В Госдуме заверили, что задержание боевиков не повлияет на отношения / "ТВ Центр"

В России отреагировали на задержание "зеленых человечков" на территории Беларуси в ночь на 29 июля.

Так, замглавы комитета Госдумы РФ по международным делам Дмитрий Новиков заверил, что задержание в Беларуси 32 россиян из частной военной компании Вагнера не повлияет на отношения между странами.

Об этом сообщает российское издание РБК.

"Частная военная компания есть частная военная компания, их деятельность невозможно ассоциировать с деятельностью государства", - считает Новиков.

Он добавил, что частные военные компании могут работать в интересах отдельных государственных или частных структур и в каждом конкретном случае необходимо разбираться, каков характер деятельности ЧВК.

По мнению Новикова, "трения между странами не мешают понимать, что Россия и Беларусь составляют союзное государство".

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Напомним, ранее в Беларуси, под Минском правоохранители задержали 33 наемника из состава частной военной компании Вагнера. Утверждается, что приезжие выдали нехарактерным для российских туристов поведением (спиртного не употребляли, увеселительные заведения не посещали, держались обособленно и стараясь не привлекать к себе внимания) и стандартной милитари-одеждой.

Позже президент Беларуси Александр Лукашенко призвал "разобраться со сложившейся ситуацией".