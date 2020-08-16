Выдача боевиков Вагнера РФ: эксперт назвал главную ошибку Киева

В Беларуси задержали российских боевиков / Скриншот Беларусь 1

Военный эксперт Олег Стариков оценил ситуацию вокруг выдачи РФ задержанных в Беларуси боевиков Вагнера.

Как подчеркнул он в эфире телеканала Украина 24, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов превысил свои полномочия, критикуя Беларусь за возврат наемников в РФ.

"Комментировать от имени государства имеют право только президент, министр иностранных дел и глава Верховной Рады. Никакой секретарь СНБО никакого отношения к внешней политике не имеет, поэтому он (Данилов – ред.) превысил свои полномочия", - отметил военный эксперт.

Стариков выразил убеждение, что украинские власти должны воздерживаться "от таких воинствующих заявлений".

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"Беларусь является дружественной страной, и мы тут должны выдержать позицию нейтралитета. У нас большой оборот с Беларусью, с 2014 года она нам оказывала всяческую помощь для сдерживания агрессии. Поэтому нынешние заявления контрпродуктивны, и президент должен отреагировать", - подчеркнул он.

Напомним, Беларусь выдала Российской Федерации 32 задержанных под Минском боевиков частной военной компании Вагнера.

Беларусь обратилась к украинским властям относительно проверки причастности задержанных к совершению преступлений в Украине.

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Офис генпрокурора Украины направил в Генеральную прокуратуру Беларуси запросы относительно выдачи 28 боевиков ППК Вагнера.

Всем боевикам, среди которых 9 граждан Украины, было сообщено о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины).