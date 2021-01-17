Задержание Навального: какой "сюрприз" приготовили оппозиционеру в России

Одиозный политик находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока.
Российский политик, оппозиционер Алексей Навальный, которого сегодня повязали в аэропорту Шереметьево, будет находиться под арестом как минимум до избрания меры пресечения, пишет Медиазона со ссылкой на заявление Федеральной службы исполнения наказаний.
"В аэропорту Шереметьево сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН России по Москве был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока", - говорится в сообщении ведомства.
Адвокат Навального Кира Ярмыш сообщила в Twitter, что неизвестно, в каком статусе находится политик и куда его увели.
РИА Новости сообщает, что Навального завели в специальную комнату аэропорта Шереметьево. Вскоре его должны отправить в СИЗО до избрания меры пресечения.
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Как известно, о планах задержать Навального сразу по прибытию в Москву в России заявили сразу же после того, как политик заявил о своем возвращении.
Из-за чего задержали Навального:
- Алексея Навального есть условный срок - три с половиной года с испытательным сроком пять лет. Его политик получил по обвинению в хищениях в фирмах "Ив Роше". Срок должен быть заканчиваться 30 декабря 2020 - в предпоследний день прошлого года. По российскому законодательству условный осужденный должен с определенной периодичностью отмечаться по месту регистрации.
- По данным Федеральной службу исполнения наказаний России (ФСИН), в 2020 году Навальный решил не выполнять это требование закона.
- Еще до своего отравления, когда оппозиционер был здоров и находился в России, он не пришел на регистрацию шесть раз: 13 и 27 января, 3 февраля, 16 марта, 6 июля и 17 августа. Несмотря на это, жена Навального получила добро на его транспортировку в Германию, когда он находился в коме.
- К периоду лечения у российских тюремщиков претензий к Навальному нет. Вопросы начали возникать после 12 октября, после тогда как он выписан, а последствия болезни прошли (такую даты публикует журнал The Lancet и подтверждает клиника Шарите).
- То есть с октября Навальный был здоров, но продолжал оставаться в Берлине - проходил реабилитацию. Попутно он давал видеоинтервью Дудю и записывал ролики-расследования об обстоятельствах своего отравления, на которых создавал впечатление человека с самочувствием достаточным для прилета в Москву.
- Однако Навальный продолжал пребывать в Германии. За два дня до окончания его испытательного срока ФСИН отправила Навальному предупреждение: если завтра, 29 декабря 2020 года, он не явится, то служба может попросить заменить условный срок на реальный.
- Несмотря на предупреждение, оппозиционер не заторопился в Россию. И ФСИН, согласно российским законам, 30 декабря объявила Навального в розыск.