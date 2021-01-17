Задержание Навального: какой "сюрприз" приготовили оппозиционеру в России

Задержание Навального - что ждет политика в России

Российский политик, оппозиционер Алексей Навальный, которого сегодня повязали в аэропорту Шереметьево, будет находиться под арестом как минимум до избрания меры пресечения, пишет Медиазона со ссылкой на заявление Федеральной службы исполнения наказаний.

"В аэропорту Шереметьево сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН России по Москве был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока", - говорится в сообщении ведомства.

Адвокат Навального Кира Ярмыш сообщила в Twitter, что неизвестно, в каком статусе находится политик и куда его увели.

РИА Новости сообщает, что Навального завели в специальную комнату аэропорта Шереметьево. Вскоре его должны отправить в СИЗО до избрания меры пресечения.

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Как известно, о планах задержать Навального сразу по прибытию в Москву в России заявили сразу же после того, как политик заявил о своем возвращении.

Из-за чего задержали Навального: