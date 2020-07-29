"Не гоните пургу": Лукашенко жестко высказался о задержании "зеленых человечков"

Лукашенко отреагировал на задержание боевиков / УНИАН

Лидер белорусов Александр Лукашенко прокомментировал задержание иностранных боевиков частной военной компании.

Об этом он заявил во время срочного совещания Совета безопасности, передает БЕЛТА в среду, 29 июля.

"Я пригласил вас для того, чтобы разобраться с этим, можно сказать, чрезвычайным происшествием, которое случилось сегодня ночью. Иначе его не назовешь", - сказал Лукашенко.

Белорусский президент также добавил, что внимательно следит за реакцией российской стороны.

"Я смотрю на реакцию россиян. Они уже, оправдываясь, говорят, чуть ли не мы их сами сюда завезли. Ясно, надо же как-то оправдать свои грязные намерения. Поэтому очень просил бы, чтобы в этой ситуации и с этим фактом было все предельно откровенно и честно. Если это российские граждане (а я так понимаю, их допросили), значит, надо обратиться немедленно в соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили, что происходит", - продолжил Лукашенко.

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Президент Беларуси поручил пресс-секретарю Наталье Эйсмонт:

"Нам надо обратиться к российским средствам массовой информации, в том числе Telegram-каналам, чтобы они, как Путин говорит, пургу не гнали. Если виноваты, надо из этой ситуации выходить достойно. Не виноваты - хорошо, у нас нет никаких целей опорочить близкую нам страну".

"Поэтому я хотел бы, чтобы кратко доложили мне о ситуации и о том, что на сегодняшний день мы имеем", - резюмировал Лукашенко.

Задержание "зеленых человечков"

Напомним, ранее в Беларуси, под Минском правоохранители задержали 33 наемника из состава частной военной компании Вагнера. Утверждается, что приезжие выдали нехарактерным для российских туристов поведением (спиртного не употребляли, увеселительные заведения не посещали, держались обособленно и стараясь не привлекать к себе внимания) и стандартной милитари-одеждой.