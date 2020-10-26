Задушил и отрезал большой палец: в России поймали убийцу преподавателя института

Мужчина хотел скрыть переписку со своей жертвой, для этого забрал ее телефон и отрезал палец.
В Санкт-Петербурге задержали убийцу преподавателя из Санкт-Петербургского государственного технологического института. У 34-летней Екатерины Антонцевой были повреждения на шее, также отрезан один из пальцев на руке. Именно эта улика и вывела сыщиков на след убийцы. Подозреваемым оказался 36-летний приятель Екатерины, который одолжил у нее деньги.
"По данным следствия, подозреваемый вечером 22 октября 2020 года, находясь в квартире одного из домов по улице Димитрова, на почве личных неприязненных отношений со своей знакомой 1987 года рождения, задушил последнюю. После чего, с целью сокрытия совершенного преступления отрезал потерпевшей большой палец правой руки для использования ее мобильного телефона", — сообщили в следственном управлении СК РФ по Санкт-Петербургу, передает КП Петербург.
Сообщается, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Судя по всему, мужчина хотел скрыть переписку со своей жертвой, для этого забрал ее телефон и отрезал палец.
Сейчас отрезанный палец женщины, предварительно, нашли. Мужчину задержали, с ним уже работают следователи. В ближайшее время планируется предъявить обвинение подозреваемому и просить суд об аресте.
Известно, что мужчина увлекался компьютерными играми. Также известно, что он занимал у убитой деньги.
Убийство преподавателя в России – о чем сообщалось ранее:
- В воскресенье, 25 октября, нашли мертвой преподавателя-биохимика из Санкт-Петербургского государственного технологического института, 34-летнюю Екатерину Антонцеву.
- Тело женщины 1986 года рождения нашли 25 октября в квартире дома на улице Димитрова (Фрунзенский район). У нее был отрезан палец. Также правоохранители уточнили, что у убитой преподавательницы была повреждена шея – ее могли задушить.
- По предварительной информации, убийца отрезал палец для того, чтобы разблокировать ее телефон и снять деньги со счетов.
- Тело женщины в доме на улице Димитрова обнаружил ее возлюбленный - предприниматель, занимающийся строительством. Коммерсанта несколько дней не было дома, вернувшись, он застал педагога мертвой. Предварительно, она лежала раздетой.