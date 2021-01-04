Загадочная смерть украинки в Турции: СМИ разузнали новые подробности

По сведениям турецкой полиции, к украинке до ее гибели никто не приходил, выяснили журналисты.
Украинка Кристина Новицкая, найденная мертвой в Турции, окончила Киевский национальный лингвистический университет, владела турецким, работала переводчиком, увлекалась танцами и преподавала танцы в Бодруме.
Знакомые жертвы не верят, что девушка могла покончить с собой, пишет Obozrevatel.
По словам одной из собеседниц, версия полиции о самоубийстве – странная, "вероятно, хотят прикрыть кого-то очень важного".
Девушка добавила, что если бы украинка в Турции осталась без работы, то могла бы вернуться домой в Киев к маме.
"Странная версия (о самоубийстве – Ред.)… в Турции уже с лета жизнь ожила, полетели туда туристы, и Кристина могла найти себе работу. Я не верю в эти домыслы…", – поделилась знакомая.
В полиции утверждают, что, согласно с записями камер видеонаблюдения, установленным вокруг дома, в котором нашли мертвой Новицкую, в последнее время к ней никто не приходил.Читайте такжеУбийство украинки в Турции: СМИ разузнали, кем была жертва
- Ранее СМИ писали, что Кристину Новицкую убили в курортном городке Мугла (находится под Бодрумом). Предварительно известно, что украинка умерла в Турции несколько дней назад.
- Журналисты узнали, что мертвая девушка сидела на стуле с полиэтиленовым пакетом на голове, ее руки были скованы за спиной наручниками.
- В СМИ также появилась информация, что на протяжении последних десяти месяцев у Новицкой была депрессия, поскольку из-за эпидемии коронавируса COVID-19 она не могла преподавать танцы и осталась без денег. Украинка якобы изолировалась и пила антидепрессанты.