Загадочная смерть украинки в Турции: СМИ разузнали новые подробности

Знакомые Кристины Новицкой не верят, что она покончила с собой / Кристина Новицкая/Facebook

Украинка Кристина Новицкая, найденная мертвой в Турции, окончила Киевский национальный лингвистический университет, владела турецким, работала переводчиком, увлекалась танцами и преподавала танцы в Бодруме.

Знакомые жертвы не верят, что девушка могла покончить с собой, пишет Obozrevatel.

По словам одной из собеседниц, версия полиции о самоубийстве – странная, "вероятно, хотят прикрыть кого-то очень важного".

Девушка добавила, что если бы украинка в Турции осталась без работы, то могла бы вернуться домой в Киев к маме.

"Странная версия (о самоубийстве – Ред.)… в Турции уже с лета жизнь ожила, полетели туда туристы, и Кристина могла найти себе работу. Я не верю в эти домыслы…", – поделилась знакомая.

В полиции утверждают, что, согласно с записями камер видеонаблюдения, установленным вокруг дома, в котором нашли мертвой Новицкую, в последнее время к ней никто не приходил.Читайте такжеУбийство украинки в Турции: СМИ разузнали, кем была жертва