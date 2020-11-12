Заговор против Байдена в Госдепе заставил мировых лидеров пойти на хитрость

Госдеп блокирует общение Байдена с иностранными лидерами, сообщило CNN.
Действующий президент США Дональд Трамп продолжает вставлять палки в колеса своему оппоненту Джо Байдену – на этот раз руками Госдепа, пишет CNN. По данным издания, Государственный департамент блокирует общение Байдена с иностранными лидерами.
В Госдепе собралось большое количество поздравительных писем в адрес Джо Байдена – однако администрация Трампа блокирует передачу этих сообщений Байдену.
Стоит отметить, что именно Госдеп в США традиционно отвечает за коммуникацию президента с иностранными лидерами. Сам Байден также хотел бы использовать для международной коммуникации ресурсы Госдепа, сообщил источник в окружении демократов.
Читайте такжеУ Трампа придумали хитрый план возвращения после поражения на выборахОднако администрация Трампа перекрыла Байдену доступ к ресурсам Госдепа. В итоге фактическому победителю выборов приходится самостоятельно связываться с иностранными правительствами. Среди прочего он сам вышел на контакт с канцлером Германии Ангелой Меркель и премьером Канады Джастином Трюдо.
С другой стороны и иностранные лидеры вынуждены самостоятельно искать выход на Байдена. Как пишет CNN, с этой целью многие обращаются к бывшим дипломатам времен Обамы – и через них переправляют письма новоизбранному президенту.
Выборы в США 2020: последние новости
- В Соединенных Штатах Америки 3 ноября состоялись выборы главы государства. Согласно данным подсчета голосов, побеждает кандидат от Демократической партии Джо Байден, который претендует на 290 голосов выборщиков. Результат Трампа – 214 голосов.
- СМИ узнали о планах президента США после выборов. Дональд Трамп планирует проводить митинги, посвященные судебному разбирательству.
- Штат Джорджия вручную пересчитает все голоса. Разрыв между Байденом и действующим президентом Трампом в этом штате вырос до более 14 тысяч голосов.
- В окружении Трампа говорят о том, что глава государства планирует максимально задействовать правовые механизмы, чтобы доказать свою победу на выборах президента США.
Когда объявят результаты выборов президента США 2020
3 ноября в США прошли выборы президента. День голосования не является решающим и не означает завершения выборов, поскольку в конечном итоге президента избирают члены Коллегии выборщиков. Всего их 538. Представители каждого штата обязаны проголосовать так, как большинство его жителей, а количество выборщиков зависит от численности его населения.
Бывают случаи, когда выборщики нарушают негласное правило и отдают свой голос в пользу иного кандидата – того, за кого не проголосовала большая часть избирателей штата.
Голосование Коллегии состоится почти через полтора месяца после дня голосования. В 2020 году голосование Коллегии выборщиков состоится 14 декабря.
Обычно становится ясно, кто победил на выборах президента США на следующий день после выборов. Но в этом году из-за пандемии нужно будет ждать бюллетени, отправленные по почте, и по этой причине объявление результатов может занять больше времени.
По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса.
После избрания нового президента, ему выделяется время на назначение министров.
Церемония инаугурации нового главы США по традиции проходит 20 января у здания Капитолия в Вашингтоне.