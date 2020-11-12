Заговор против Байдена в Госдепе заставил мировых лидеров пойти на хитрость

CNN сообщило о заговоре против Байдена в Госдепе / Reuters

Действующий президент США Дональд Трамп продолжает вставлять палки в колеса своему оппоненту Джо Байдену – на этот раз руками Госдепа, пишет CNN. По данным издания, Государственный департамент блокирует общение Байдена с иностранными лидерами.

В Госдепе собралось большое количество поздравительных писем в адрес Джо Байдена – однако администрация Трампа блокирует передачу этих сообщений Байдену.

Стоит отметить, что именно Госдеп в США традиционно отвечает за коммуникацию президента с иностранными лидерами. Сам Байден также хотел бы использовать для международной коммуникации ресурсы Госдепа, сообщил источник в окружении демократов.

Читайте такжеУ Трампа придумали хитрый план возвращения после поражения на выборахОднако администрация Трампа перекрыла Байдену доступ к ресурсам Госдепа. В итоге фактическому победителю выборов приходится самостоятельно связываться с иностранными правительствами. Среди прочего он сам вышел на контакт с канцлером Германии Ангелой Меркель и премьером Канады Джастином Трюдо.

С другой стороны и иностранные лидеры вынуждены самостоятельно искать выход на Байдена. Как пишет CNN, с этой целью многие обращаются к бывшим дипломатам времен Обамы – и через них переправляют письма новоизбранному президенту.

Выборы в США 2020: последние новости

В Соединенных Штатах Америки 3 ноября состоялись выборы главы государства. Согласно данным подсчета голосов, побеждает кандидат от Демократической партии Джо Байден, который претендует на 290 голосов выборщиков. Результат Трампа – 214 голосов.

СМИ узнали о планах президента США после выборов. Дональд Трамп планирует проводить митинги, посвященные судебному разбирательству.

Штат Джорджия вручную пересчитает все голоса​. Разрыв между Байденом и действующим президентом Трампом в этом штате вырос до более 14 тысяч голосов.

В окружении Трампа говорят о том, что глава государства планирует максимально задействовать правовые механизмы, чтобы доказать свою победу на выборах президента США.