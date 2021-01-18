Заграница помогла: популярная у фанатов Трампа соцсеть Parler "перебралась" в Россию

Популярная у фанатов Трампа соцсеть Parle "перебралась" в Россию / The Verge

Американская социальная сеть Parler, которая очень популярна среди поклонников Дональда Трампа и ранее была заблокирована корпорациями Apple, Google и Amazon, разместила базу своих данных на серверах компании из российского города Ростов-на-Дону. Как сообщил руководитель соцсети Джон Матце в комментарии телеканалу Foxnews, Parler полноценно заработает к концу января.

Согласно имеющимся данным, сайт Parler теперь размещается на серверах российской компании ddos-guard.net. Территориально компания ДДОС-ГВАРД расположено в Ростове-на-Дону и предоставляет услуги по защите сайтов от DDoS-атак.

Кроме того, на главной странице Parler было опубликовано сообщение от основателя социальной сети Джона Матце, который, по словам его адвоката, сейчас скрывается в США из-за угроз, которые поступали к нем от противников Трампа.

"Привет мир! Все на связи? Похоже, сейчас самое время напомнить всем - и почитателям, и ненавистникам - почему мы запустили эту платформу. Мы считаем, что конфиденциальность имеет первостепенное значение, а свобода слова - важна, особенно в социальных сетях", ‒ написал Матце.

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