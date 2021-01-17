Захарова поведала, о чем ее якобы просят напуганные сторонники Трампа

По словам главы МИД России, соратники Трампа якобы боятся гонений.
Некоторые сторонники президента США Дональда Трампа якобы настойчиво интересуются у представителей МИД РФ условиями получения российского гражданства.
По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, вопрос о гражданстве от американцев является одним из самых популярных в ее соцсетях, передает Россия 1.
Также она сообщила, что сторонники Трампа якобы пишут, что боятся гонений. Захарова обвинила США в репрессивной политики в международном масштабе, которая якобы сказалась и на гражданах этой страны.
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"Нам бы не было никакого дела до этой ситуации, но в сочетании факторов, что это ядерная держава с самым масштабным военным бюджетом и та самая страна, которая бесконечно орудует незаконными санкциями в отношении нашей страны, и всё это на фоне глубинного кризиса, который затрагивает каждого американца, вот это тревожит", – сказала Захарова.
Импичмент Трампа – о чем сообщалось ранее:
- 13 января Палата представителей 232 голосами объявила импичмент 45-му президенту США Дональду Трампу. Он стал первым президентом в истории Америки, которому импичмент был объявлен дважды. Политика обвинили в подстрекательстве к восстанию в стране по мотивам событий у Капитолия.
- 13 января вице-президент США Майк Пенс выступил против отстранения действующего президента Дональда Трампа по 25-й поправке к Конституции США. Об этом он сообщил в письме спикеру палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси.
- 10 января стало известно, что вице-президент США Майк Пенс не исключил, что может воспользоваться 25-й поправкой к Конституции, позволяющей отстранить президента Дональда Трампа от власти.
- 9 января сенатор от Республиканской партии Лиза Меркауски публично заявила о своем несогласии с действиями Дональда Трампа. Ее слова стали первым голосом среди сенаторов-республиканцев с требованием отставки Трампа.
- 6 января сторонники президента США Дональда Трампа устроили масштабную акцию протеста у Капитолия, где проходило заседание Конгресса по утверждению результатов выборов.
- Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия.
- В ходе беспорядков погибли пять человек. Кроме того, по меньшей мере больше десятка сотрудников столичной полиции получили ранения во время демонстраций. Двое их них были госпитализированы.