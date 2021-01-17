Захарова поведала, о чем ее якобы просят напуганные сторонники Трампа

Захарова высказалась о Трампе / ТВЦ

Некоторые сторонники президента США Дональда Трампа якобы настойчиво интересуются у представителей МИД РФ условиями получения российского гражданства.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, вопрос о гражданстве от американцев является одним из самых популярных в ее соцсетях, передает Россия 1.

Также она сообщила, что сторонники Трампа якобы пишут, что боятся гонений. Захарова обвинила США в репрессивной политики в международном масштабе, которая якобы сказалась и на гражданах этой страны.

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"Нам бы не было никакого дела до этой ситуации, но в сочетании факторов, что это ядерная держава с самым масштабным военным бюджетом и та самая страна, которая бесконечно орудует незаконными санкциями в отношении нашей страны, и всё это на фоне глубинного кризиса, который затрагивает каждого американца, вот это тревожит", – сказала Захарова.

Импичмент Трампа – о чем сообщалось ранее: