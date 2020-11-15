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Захват Лукашенко и удар по его режиму: у Тихановской сделали новое заявление

15 ноября 2020, 00:15

Оппозиция Беларуси обещает масштабные изменения в стране после 20 декабря.

Лукашенко
Оппозиция больше не будет разговаривать с Лукашенко и перейдет к решительным действиям / Reuters

Белорусская оппозиция больше не намерена требовать переговоров от Александра Лукашенко. Глава государства фактически задекларировал свой отказ от диалога, и теперь будущее страны будет определяться без него. Нет никаких сомнений, что уже после 20 декабря ситуация в Беларуси поменяется.

Об этом заявил советник лидера оппозиции Беларуси Светланы Тихановской, журналист Франак Вячорка в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, Александр Лукашенко, судя по всему, не планирует идти на переговоры с оппозицией. Следовательно, переговорный процесс будет проходить без его участия. Ситуация в стране изменится уже после 20 декабря.

"Похоже, что Лукашенко не планирует участвовать в переговорах. Он не хочет, он не признает существование другой стороны, не хочет общаться ни с Координационным советом, ни со Светланой Тихановской. Это означает лишь одно - переговоры, диалог будет происходить без Лукашенко. То, что с 20 декабря ситуация изменится - нет сомнения ни у кого", - сказал Вячерка.Читайте такжеОперация преемник: в Беларуси раскрыли планы Лукашенко по передаче власти

Также он подчеркнул, что одним из главных показателей изменений в стране станет число участников мероприятия в память о погибшем активисте Романе Бондаренко. Акция должна состояться 15 ноября.

Беларусь новости

  • Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская 13 ноября объявила Александра Лукашенко и его правящий режим в Беларуси террористической организацией. Тихановская сделала заявление о создании в стране Народного трибунала, задачей которого станет привлечение к ответственности всех причастных к преступлениям в отношении протестующих в Беларуси.
  • На 20 декабря назначен марш с заявлением Народного обвинения. Если большинство белорусов проголосуют за наказание для Лукашенко и его окружения, то люди, согласно статье 109 УПК РБ, получат право захватить представителей правящего режима и привести их к правоохранителям.
  • Александр Лукашенко 13 ноября пообещал обнародовать изменения в Конституцию на Всебелорусском народном форуме. По словам главы Беларуси, проект будет включать ограничение на количество президентских сроков.
  • Лукашенко не намерен покидать пост президента Беларуси. Однако он заверил, что не будет править государством еще четверть века. Также Лукашенко практически не исключает свой уход с поста главы государства через 5 лет.

Александр Лукашенко новости Беларуси протесты в Беларуси
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