Захват Лукашенко и удар по его режиму: у Тихановской сделали новое заявление

Оппозиция больше не будет разговаривать с Лукашенко и перейдет к решительным действиям / Reuters

Белорусская оппозиция больше не намерена требовать переговоров от Александра Лукашенко. Глава государства фактически задекларировал свой отказ от диалога, и теперь будущее страны будет определяться без него. Нет никаких сомнений, что уже после 20 декабря ситуация в Беларуси поменяется.

Об этом заявил советник лидера оппозиции Беларуси Светланы Тихановской, журналист Франак Вячорка в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, Александр Лукашенко, судя по всему, не планирует идти на переговоры с оппозицией. Следовательно, переговорный процесс будет проходить без его участия. Ситуация в стране изменится уже после 20 декабря.

"Похоже, что Лукашенко не планирует участвовать в переговорах. Он не хочет, он не признает существование другой стороны, не хочет общаться ни с Координационным советом, ни со Светланой Тихановской. Это означает лишь одно - переговоры, диалог будет происходить без Лукашенко. То, что с 20 декабря ситуация изменится - нет сомнения ни у кого", - сказал Вячерка.Читайте такжеОперация преемник: в Беларуси раскрыли планы Лукашенко по передаче власти

Также он подчеркнул, что одним из главных показателей изменений в стране станет число участников мероприятия в память о погибшем активисте Романе Бондаренко. Акция должна состояться 15 ноября.

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