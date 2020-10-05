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"Закончите братоубийственную войну": пропагандисты Лукашенко ответили Киеву

5 октября 2020, 14:47

На госТВ Беларуси Украину назвали страной "истерзанной демократией".

Беларусь, флаг
В Беларуси решили поучить Украину / УНИАН

В эфире белорусского телеканала Беларусь 1 ведущий передачи Панорама прокомментировал позицию Украины по отношению к белорусским властям.

Об этом заявил в эфире ведущий передачи Панорама.

Говоря о событиях в соседней стране, он назвал Украину страной "истерзанной демократией".

При этом сотрудник белорусской государственной телекомпании посоветовал Украине сначала решить проблемы внутри своей страны, а потом давать советы Беларуси.

"Мы готовы принимать советы, но только от той страны, которая закончит братоубийственную войну, которая не будет позволять снимать генпрокурора по звонку из Вашингтона в обмен на миллиард долларов, которая наконец-то начнёт бороться с нацизмом", - добавил белорусский пропагандист.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на телевидении в Беларуси сюжет о событиях в Украине протитровали надписью "бывшая УССР".

Отметим, что в сюжетах СТВ кроме Украины, Польшу и Литву начали подписывать названиями, которые у них были во время СССР, с приставкой "бывшие".

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Ранее глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что после 5 ноября, когда истекает срок действия президентских полномочий Александра Лукашенко, в нашей стране нынешнего президента Беларуси будут называть просто по имени и фамилии.

По его словам, незаконно избранный или нелегитимный президент – "это прекрасные формулировки для медиа, для заголовков, для постов в Facebook".

  • 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
  • После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.
  • В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.
  • 23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

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