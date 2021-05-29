Залез в трусы: в Сеть слили развратное видео с участницами скандальной голой фотосессии в Дубае

В соцсетях появилось видео 18+, на котором развлекаются прославившиеся на весь мир девушки с голой фотосессии в Дубае.
В соцсети опубликовали шокирующий ролик, на котором видно, как организатор голой фотосессии в Дубае Виталий Гречин развлекается с моделями в ОАЭ. Так, на кадрах девушки курили, употребляли наркотики и демонстрировали развратное поведение.
При всем этом модели были полураздеты или вовсе голые. Соответствующее видео разместило издание "Страна" в своем Telegram-канале.
Сначала в ролике появился сам организатор поездки в Дубай Гречин, перед которым на кресле лежала одна из моделей – без бюстгальтера и с раздвинутыми ногами.
Затем девушки засветились в полицейском форме, сидя в помещении на диване.
Перед ними на столе был рассыпан белый порошок, скорее всего, это кокаин.
Голая фотоссия украинок в Дубае – о чем сообщалось ранее:
Вечером 3 апреля в соцсетях появились фото и видео, на которых были запечатлены 13 голых женщин, позирующих на балконе в Дубае. Британское издание Mirror узнало, что за участие в съемках девушек задержали.
По предварительным сведениям, съемки устроили в рамках рекламной кампании, в них участвовали гражданки Украины, России и Беларуси.
В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что Дубае были задержаны 11 наших соотечественниц, их обвинили в нарушении норм общественной морали.
Курортный Дубай гораздо более либеральный, чем ряд других арабских стран, однако полиция там строго следит за соблюдением норм шариата.
За обнаженную съемку девушкам могло грозить до 6 месяцев за решеткой.
Представитель МИД Олег Николенко сообщил, что после уплаты штрафа в около 1300 долларов девушек депортируют из страны.