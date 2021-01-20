"Заливаю керосином": акции в поддержку Навального анонсировали призывом "Пусть все горит"

Алексей Навальный вернулся в РФ / Reuters

Акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, которого ранее взяли под стражу по решению суда, анонсируют провокационными роликами.

В частности, в социальной сети TikTok появились ролики призывом выходить на митинги протеста, которые в РФ намечены на 23 января.

В то же время призывы сопровождаются провокационными лозунгами: "Я заливаю глаза керосином. Пусть все горит, пусть все горит".

Отметим, что строчки взяты из одноименной песни популярной молодежной группы IC3PEAK.

В свою очередь Роскомнадзор потребовал от TikTok удалить материалы, призывающие несовершеннолетних к участию в "противозаконных массовых мероприятиях", сообщается на сайте ведомства.

Чиновники направили администрации сервиса уведомление о необходимости удалять информацию, которая "вовлекает несовершеннолетних в противоправные действия".

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