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"Заливаю керосином": акции в поддержку Навального анонсировали призывом "Пусть все горит"

20 января 2021, 20:42
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В соцсети TikTok появились ролики призывом выходить на митинги протеста.

Навальный
Алексей Навальный вернулся в РФ / Reuters

Акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, которого ранее взяли под стражу по решению суда, анонсируют провокационными роликами.

В частности, в социальной сети TikTok появились ролики призывом выходить на митинги протеста, которые в РФ намечены на 23 января.

В то же время призывы сопровождаются провокационными лозунгами: "Я заливаю глаза керосином. Пусть все горит, пусть все горит".

Отметим, что строчки взяты из одноименной песни популярной молодежной группы IC3PEAK.

В свою очередь Роскомнадзор потребовал от TikTok удалить материалы, призывающие несовершеннолетних к участию в "противозаконных массовых мероприятиях", сообщается на сайте ведомства.

Чиновники направили администрации сервиса уведомление о необходимости удалять информацию, которая "вовлекает несовершеннолетних в противоправные действия".

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Алексей Навальный новости

  • Федеральная служба исполнения наказания 29 декабря вызвала Алексея Навального в управление ФСИН по Москве. Политика, который на тот момент находился в Германии, где проходил реабилитацию после отравления химическим веществом Новичок, обвинили в уклонении от прохождения мероприятий, связанных с его условной судимостью по делу Ив Роше.
  • Навальный вернулся в Москву 17 января и был задержан сотрудниками правоохранительных органов во время прохождения пограничного контроля в Шереметьево.
  • 18 января Химкинский городской суд арестовал Навального на 30 суток. Судебное заседание проводилось в одном из местных отделений полиции.
  • Соратник политика Леонид Волков заявил, что оппозиция готовится к масштабным митингам по всей стране.
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