"Заливаю керосином": акции в поддержку Навального анонсировали призывом "Пусть все горит"

В соцсети TikTok появились ролики призывом выходить на митинги протеста.
Акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, которого ранее взяли под стражу по решению суда, анонсируют провокационными роликами.
В частности, в социальной сети TikTok появились ролики призывом выходить на митинги протеста, которые в РФ намечены на 23 января.
В то же время призывы сопровождаются провокационными лозунгами: "Я заливаю глаза керосином. Пусть все горит, пусть все горит".
Отметим, что строчки взяты из одноименной песни популярной молодежной группы IC3PEAK.
В свою очередь Роскомнадзор потребовал от TikTok удалить материалы, призывающие несовершеннолетних к участию в "противозаконных массовых мероприятиях", сообщается на сайте ведомства.
Чиновники направили администрации сервиса уведомление о необходимости удалять информацию, которая "вовлекает несовершеннолетних в противоправные действия".
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Алексей Навальный новости
- Федеральная служба исполнения наказания 29 декабря вызвала Алексея Навального в управление ФСИН по Москве. Политика, который на тот момент находился в Германии, где проходил реабилитацию после отравления химическим веществом Новичок, обвинили в уклонении от прохождения мероприятий, связанных с его условной судимостью по делу Ив Роше.
- Навальный вернулся в Москву 17 января и был задержан сотрудниками правоохранительных органов во время прохождения пограничного контроля в Шереметьево.
- 18 января Химкинский городской суд арестовал Навального на 30 суток. Судебное заседание проводилось в одном из местных отделений полиции.
- Соратник политика Леонид Волков заявил, что оппозиция готовится к масштабным митингам по всей стране.