Заместительница Байдена привилась от коронавируса в прямом эфире

Камала Харрис (слева) / Reutersс

Камала Харрис, избранная вице-президент США (в будущей администрации Джо Байдена) сделала прививку от коронавируса COVID-19 вакциной производства фармацевтической компании Moderna.

Процесс вакцинации Харрис транслировался в прямом эфире телеканалом CBS. Политику сделали прививку в Объединенном медицинском центре в Вашингтоне (округ Колумбия). По словам Харрис, процесс был "несложным и почти неболезненным".

К слову, супруг политика, Дуглас Эмхофф сделал прививку вакциной от Moderna в этот же день.

До того, 21 декабря, непосредственный начальник Харрис, избранный президент США Джо Байден также привился от коронавируса этой же вакциной в прямом эфире.

Всеобщая вакцинация от коронавируса COVID-19 препаратом компаний Pfizer и BioNTech в США стартовала 14 декабря.

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