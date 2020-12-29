Заместительница Байдена привилась от коронавируса в прямом эфире

Камала Харрис, избранная вице-президент США, прошла через вакцинацию от COVID-19 - как и неделей ранее ее босс Джо Байден.
Камала Харрис, избранная вице-президент США (в будущей администрации Джо Байдена) сделала прививку от коронавируса COVID-19 вакциной производства фармацевтической компании Moderna.
Процесс вакцинации Харрис транслировался в прямом эфире телеканалом CBS. Политику сделали прививку в Объединенном медицинском центре в Вашингтоне (округ Колумбия). По словам Харрис, процесс был "несложным и почти неболезненным".
К слову, супруг политика, Дуглас Эмхофф сделал прививку вакциной от Moderna в этот же день.
До того, 21 декабря, непосредственный начальник Харрис, избранный президент США Джо Байден также привился от коронавируса этой же вакциной в прямом эфире.
Всеобщая вакцинация от коронавируса COVID-19 препаратом компаний Pfizer и BioNTech в США стартовала 14 декабря.
Читайте такжеКернес и Байден получили свои тесты на коронавирус
Вакцина от COVID-19 - о чем ранее сообщал Главред:
- Ранее была озвучена цена американской вакцины от коронавируса. Американская компания Moderna планирует продавать препарат по цене в $50-60 (примерно 1 540 грн).
- Стало известно, как Украина планирует получить вакцину от COVID-19 из ЕС. ЕС разрабатывает механизм продажи вакцины третьим странам.