Западные СМИ спрогнозировали, чем чреват для мира армяно-азербайджанский конфликт

По мнению западных журналистов, армяно-азербайджанский конфликт в Нагорном Карабахе крайне сильно будет влиять на обстановку в мире.
Резкое обострение замороженного ранее конфликта в Нагорном Карабахе ‒ на границе между Арменией и Азербайджаном ‒ может привести к крайне серьезным последствиям
Об этом сообщает журналист Маркус Аккерет в своей статье для швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung.
По его мнению, и военные действия, и риторика (как официального Еревана, так и официального Баку) вполне однозначно подкрепляют точку зрения Армении, согласно которой к активному наступлению перешел Азербайджан.
В конфликт вокруг Нагорного Карабаха косвенно вовлечены РФ, Турция, несколько европейских государств и США. Причем Россия, Франция и Соединенные Штаты уже несколько лет пытаются в рамках так называемой Минской группы ОБСЕ выступить посредниками между Ереваном и Баку. Однако успеха достигнуто не было и усилий с годами предпринималось все меньше. Теперь же локальный конфликт потенциально способен перерасти в большую войну, которая выйдет за пределы двух враждующих соседей.
Кремль придерживается двойственной позиции и пытается сохранять свой не вполне честный нейтралитет. В Армении Москва располагает военной базой с большим контингентом. Кроме того, РФ является официальным гарантом Еревана в политике безопасности, в том числе в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В отличие от Азербайджана Армения принимала участие в крупных российских учениях "Кавказ-2020" на минувшей неделе.
Далее ‒ очень активно в ситуацию вокруг Нагорного Карабаха вмешивается и Турция. В воскресенье, 28 сентября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган гарантировал Азербайджану помощь своей страны. Если же Турция напрямую вмешается в конфликт, а Россия в рамках своих обязательств выступит на стороне Армении, то такая ситуация наверняка приведет к цепной реакции, которая затронет и НАТО, поскольку Турция является членом этой организации.
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Конфликт в Нагорном Карабахе - что было ранее:
- В воскресенье утром, 27 сентября, Азербайджан и Армения возобновили боевые действия в Нагорном Карабахе. Ереван обвинил азербайджанские войска в нанесении ракетных ударов по мирным населенным пунктам непризнанной Нагорно-Карабахской республики, Баку обвинили армян в провокационных обстрелах своих позиций. После этого Азербайджан начал контрнаступательную операцию.
- Азербайджанский лидер Ильхам Алиев обратился к своему народу и заявил о взятии под контроль 6 сел в НКР. Официальный Ереван не подтвердил такую информацию.
- Армения объявила о введении военного положения и мобилизации в стране.
- Азербайджан ввел военное положение с 28 сентября.