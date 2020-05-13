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Конец запретам: в Еврокомиссии назвали дату открытия границ ЕС для украинцев

13 мая 2020, 16:38

В Еврокомиссии выпустили пакет рекомендаций по открытию заблокированных по причине коронавируса границ ЕС.

Евросоюз
В Еврокомиссии назвали дату открытия границ ЕС для украинцев / Reuters

Представители Европейской комиссии (высшего исполнительного органа Евросоюза) выпустили рекомендации по открытию внутренних границ ЕС (ранее заблокированных по причине пандемии коронавируса).

В документе указывается, что санитарные кордоны необходимо отменять - в первую очередь, для граждан стран, которые входят в Евросоюз.

Более того, в Еврокомиссии предлагают вернуть свободное передвижение по Шенгенской зоне - причем безо всяких "паспортов иммунитета" и справок об отсутствии коронавируса.

Читайте такжеПрощай, безвиз? Почему Евросоюз не будет торопиться принимать украинцев"Свободное передвижение, пересечение границ - ключевой момент для туризма. Учитывая, что государства-члены Евросоюза сумели снизить распространение вируса, общие ограничения на свободу передвижения могут быть заменены точечными мерами", - говорится в рекомендациях Еврокомиссии.

Возврат передвижения по Шенгенской зоне еврочиновники предлагают делать в три этапа:

1) границы "убираются" между странами с похожей эпидемиологической ситуацией;

2) открытие внешних границ и допуск в Евросоюз граждан третьих стран. Ранее этот шаг планировался ориентировочно на 15 июня 2020 года; 

3) создание сайта, на котором будет оперативно публиковаться информация о ситуации с коронавирусом на границах стран Евросоюза.

Напомним, ранее, 16 марта 2020 года президент Еврокомиссии Урсула Фон Дер Лейен объявила о том, что Евросоюз вводит запрет на поездки на свою территорию для иностранцев - в рамках борьбы с пандемией коронавируса.

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