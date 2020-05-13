Конец запретам: в Еврокомиссии назвали дату открытия границ ЕС для украинцев

В Еврокомиссии выпустили пакет рекомендаций по открытию заблокированных по причине коронавируса границ ЕС.
Представители Европейской комиссии (высшего исполнительного органа Евросоюза) выпустили рекомендации по открытию внутренних границ ЕС (ранее заблокированных по причине пандемии коронавируса).
В документе указывается, что санитарные кордоны необходимо отменять - в первую очередь, для граждан стран, которые входят в Евросоюз.
Более того, в Еврокомиссии предлагают вернуть свободное передвижение по Шенгенской зоне - причем безо всяких "паспортов иммунитета" и справок об отсутствии коронавируса.
Читайте такжеПрощай, безвиз? Почему Евросоюз не будет торопиться принимать украинцев"Свободное передвижение, пересечение границ - ключевой момент для туризма. Учитывая, что государства-члены Евросоюза сумели снизить распространение вируса, общие ограничения на свободу передвижения могут быть заменены точечными мерами", - говорится в рекомендациях Еврокомиссии.
Возврат передвижения по Шенгенской зоне еврочиновники предлагают делать в три этапа:
1) границы "убираются" между странами с похожей эпидемиологической ситуацией;
2) открытие внешних границ и допуск в Евросоюз граждан третьих стран. Ранее этот шаг планировался ориентировочно на 15 июня 2020 года;
3) создание сайта, на котором будет оперативно публиковаться информация о ситуации с коронавирусом на границах стран Евросоюза.
Напомним, ранее, 16 марта 2020 года президент Еврокомиссии Урсула Фон Дер Лейен объявила о том, что Евросоюз вводит запрет на поездки на свою территорию для иностранцев - в рамках борьбы с пандемией коронавируса.