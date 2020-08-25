"Запугивание, страх, погибшие": Тихановская рассказала о белорусских протестах в Европарламенте

Светлана Тихановская / Reuters

Экс-кандидат в президенты Беларуси и нынешняя лидер оппозиции Светлана Тихановская по видеосвязи выступила на внеочередном заседании комиссии по иностранным делам Европейского парламента.

Об этом сообщает портал Tut.by.

Тихановская выступила перед европейскими парламентариями, зачитав свое обращение из Вильнюса, куда она была вынуждена уехать из Беларуси. Оппозиционерка отметила, что уже не менее шестеро людей погибли в результате разгона протестов силовиками, которых контролирует президент Лукашенко.

"Сегодня моя страна, Беларусь, находится в потрясении и кризисе. Мирных демонстрантов незаконно задерживают, заключают под стражу и избивают. Власти используют тактику запугивания, страха и физических угроз. По меньшей мере шесть человек были убиты, десятки пропадают. Это происходит в центре Европы. Нынешний кризис произошел в результате выборов 9 августа. По мнению большинства наблюдателей, избирательный процесс прошел с серьезными нарушениями. Некоторые оппоненты господина Лукашенко, включая моего мужа, заключены под стражу по надуманным обвинениям. Другие вынуждены были уехать из страха преследований", ‒ заявила Тихановская.

Тихановская отдельно поблагодарила власти Европейского союза и партии Европейского парламента за их позицию по непризнанию результатов недавних президентских выборов, которые, по ее словам, прошли с существенными нарушениями.

Читайте такжеНазвана причина отказа Тихановской назвать Крым украинским

Напомним, ранее Светлана Тихановская заявила ‒ ею уже сформирована команда, которая приступит к работе, если она станет временным главой государства. И главная ее задача - сплотить, организовать и направить работу команды в нужное русло.