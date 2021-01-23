Запуск ракеты Falcon 9 экстренно перенесли - названа причина

Компания Илона Маска отложила запуск ракеты

Компания Илона Маска SpaceX экстренно отложила запуск ракеты Falcon 9 с рекордным количеством спутников - на сей раз помешали неблагоприятные погодные условия, говорится в сообщении SpaceX в Twitter.

Специалисты готовят запуск ракеты многоразового использования на 24 января. Старт запланирован на 17:00 по киевскому времени.

Ожидается, что в рамках миссии Transporter-1 компания SpaceX выведет на околоземную орбиту 143 спутника. Это самое большое число спутников, которое компания запускала за один раз.

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До этого компания за один раз выводила в космос только 64 спутники, а прошлый рекорд был за индийской миссией PSLV-C37, которая в 2017 году вывела на орбиту 104 спутники.