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Заражение коронавирусом через упаковку: насколько велика опасность

19 августа 2020, 18:53

Холодильные склады и мясоперерабатывающие предприятия являются идеальной средой для распространения вируса.

Китайский коронавирус
Выяснилось, можно ли заразиться коронавирусом через упаковку / НСН

Из-за опасения, что поставки замороженных продуктов могут быть причастными к распространению Covid-19, в китайском портовом городе Гуанчжоу запретили импорт замороженного мяса из "горячих точек" коронавируса.

Об этом сообщает Bloomberg.

Холодильные склады и мясоперерабатывающие предприятия являются идеальной средой для распространения вируса, поскольку патогену комфортно в холодных и сухих условиях.

"Мы знаем, что вирусы обычно выживают после замораживания. Таким образом, теоретически это означает, что инфекция может распространяться таким путем", - сказал Бенджамин Коулинг, руководитель отдела эпидемиологии и биостатистики Гонконгского университета.

Впрочем, китайские ученые считают, что риск не слишком велик. Вирусу необходимо пережить замораживание, а затем размораживание. Он должен попасть кому-то в руки, а затем в нос или рот, и все равно выжить.

"Я не думаю, что это будет частый способ передачи, но это возможно", - сказал он.

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Главный эксперт Китая по респираторным заболеваниям Чжун Наньшань, который консультирует Пекин по мерам реагирования на Covid-19, также сообщил, что вирус из импортных замороженных продуктов выявляется относительно редко. "Не будем преувеличивать", - сказал он.

Тем не менее ассоциация холодовой цепи южного прибрежного города Китая Гуанчжоу приказала всем компаниям-членам приостановить импорт замороженного мяса и морепродуктов из районов, пораженных коронавирусом.

Приказ был издан после того, как местное правительство в соседнем городе Шэньчжэнь обнаружило вирус на образце куриных крылышек, импортированных из Бразилии. Гонконг также приостановил импорт с этого завода.

В остальном Китай воздерживался от более широких общенациональных шагов против импорта мяса из-за того, что его население зависит от источника питания.

Напомним, ранее заслуженный врач Украины, профессор Ольга Голубовская спрогнозировала сроки второй волны коронавируса в стране.

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