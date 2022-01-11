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Заражения коронавирусом можно избежать: ученые изобрели простой способ

11 января 2022, 09:21
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Ученые говорят, что средство защищает человека от заражения вирусом в течение нескольких часов

коронавирус
Ученые изобрели спрей против коронавируса / коллаж Reuetrs

В Хельсинки ученые заявляют о разработке спрея, который не позволяет коронавирусу проникнуть в организм.

Об этом, ссылаясь на результаты исследования ученых, сообщает издание Yle.

Отмечается, в финской лаборатории была обнаружена молекула, которая блокирует спайк-белки SARS-CoV-2 и защищает человека от заражения вирусом в течение нескольких часов. Для этого достаточно нанести вещество, содержащее молекулу, на слизистую носа.

По словам вирусолога Анны Мякеля, молекула TriSb92 сжимает или связывает похожее на трезубец острие белка и не дает ему проникнуть в клетки. Поэтому попавший на слизистые вирус не вызывает заболевания.

Читайте такжеКоронавирус не сдается: в ВОЗ прогнозируют новые волны COVID-19 и не видят конца пандемииОна объясняет, что вирусы проникают в клетки человека с помощью расположенных на их поверхности шиповидных спайк-белков. Однако у коронавирусов – как у разных вариантов SARS-CoV-2, так и у вируса SARS – в этих белках есть слабое место – это молекула TriSb92.

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В то же время ученая отмечает, что разработка спрея не отменяет потребности вакцинации, поскольку она может помочь избежать ограничений социального взаимодействия.

Пока неясно, когда спрей может появиться в аптеках. Это будет зависеть от того, признают ли его лекарственным средством или нет.

Ранее в Минздраве заявили, что не все маски являются средством индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции. В частности, речь идет о пластиковых прозрачных "масках".

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Автор: Сергей Кущ
viber
коронавирус новости Финляндии
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