Заразилась намеренно, чтобы не прививаться: чешская певица-антивакцинатор умерла от коронавируса

Чешская певица-антивакцинатор умерла от коронавируса/ Facebook Hanka Horká

Чешская певица Ганка Горка умерла от COVID-19. Звезда намеренно заразилась инфекцией, чтобы не прививаться, но получить свободу передвижения.

Для этого 57-летняя певица добровольно поддерживала длительный контакт с некоторыми членами своей семьи, у которых был положительный тест на COVID-19, сообщает издание La Repubblica.

В минувшую пятницу, 14 января, в сообщении в Facebook она рассказала, что заразилась вариантом Дельта и теперь сможет жить без ограничений.

"Жизнь здесь для меня и для вас", — написала она, призывая своих поклонников сделать то же самое.

Читайте также"Омикроном все чаще болеют 30-летние": врач назвала нетипичные симптомы коронавирусаДоказательство вакцинации или недавнего заражения коронавирусом в Чешской Республике необходимо, чтобы получить доступ ко многим социальным и культурным местам, включая кинотеатры, бары и кафе.

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Состояние здоровья внезапно ухудшилось.

В воскресенье, 16 января, женщина скончалась от инфекции COVID-19. Как рассказал ее сын Ян Рек, мать была убита движением антивакцинаторов, который убедил ее отказаться от прививки от COVID.

"Она базировала все свои аргументы на ваших теориях. Я презираю вас!" – написал Рек в комментарии в Facebook, который впоследствии удалил.

Стоит отметить, что по состоянию на утро четверга, 20 января 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 18 479 жителей страны (сутками ранее было 12 815). В том числе заболели 2044 ребенка и 492 медработника.

За минувшие 24 часа был госпитализирован 2151 человек; летальных случаев - 131; выздоровели 4446 человек.