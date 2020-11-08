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Зарезал гастарбайтер: подробности зверского убийства семьи доцента в России

8 ноября 2020, 13:45

Судьба девочки, если она выживет, пока неясна - ее отец, по предварительной информации, находится за границей.

Викторию Борковскую убили / скриншот МК

Обнародованы новые подробности жестокого убийства семьи доцента РЭУ им. Плеханова в Подмосковье. Подмогу сумела вызвать тяжелораненая шестилетняя девочка – истекая кровью, она позвонила другу семьи.

Примерно в 21.50 дочь Виктории Борковской сумела с маминого телефона набрать номер ее друга. Заплаканная девочка рассказала, что бабушка и мама истекает кровью, и сама она тоже ранена. Ребенок просил привезти бинты. Друг мамы сразу же вызвал полицию и "скорую помощь", сообщает МК.

К сожалению, помощь пришла с задержкой. Сотрудники полиции сначала не смогли найти правильный адрес, а потом в СНТ долгое время никто не открывал шлагбаум, из-за чего машина "скорой" не могла проехать на территорию. К этому времени женщины были уже мертвы. Девочка в тяжелом состоянии госпитализирована.

Основным мотивом убийства считается бытовой конфликт. Жасуржон Усмонов работал на участке на строительстве дома (над двумя деревянными этажами надстраивался третий, кирпичный), и иногда оставался ночевать.

По оперативным данным, в субботу должен был состояться расчет между Усмоновым и хозяйкой дома. Возможно, именно в процессе расчета произошел конфликт, после чего преступник расправился с женщинами и дочерью.

Викторию Борковскую он убил в гостиной, ее мать – в кухне, где гастарбайтер как раз делал ремонт. Девочка пыталась спрятаться за шторой, но убийца нашел ее. Затем он забрал из дома все ценности и скрылся.

Установлено, что Усмонов ранее судим за грабеж. Устанавливаются возможные родственные связи преступника. Своим друзьям он упоминал, что после расчета собирается уезжать в Таджикистан.

Судьба девочки, если она выживет, пока неясна - ее отец, по предварительной информации, находится за границей. Муж убитой бабушки находится в больнице после сердечного приступа.

Виктория Борковская – кандидат экономических наук, доцент кафедры жилищно-коммунального хозяйства МГСУ. Последнее время работала в США в Университете Вирджинии.

Совсем недавно Борковская перешла в РЭУ им. Плеханова, где трудилась заместителем декана факультета маркетинга по международному сотрудничеству, была доцентом кафедры предпринимательства и логистики.

Убийство семьи доцента в России – о чем сообщалось ранее:

  • Вечером 7 ноября произошло жестокое убийство в Подмосковье - от рук злоумышленников погибли члены семьи преподавателя МГСУ Виктории Борковской.
  • Погибла сама педагог и ее мать, 6-летняя дочь с множеством колото-резаных ранений в тяжелом состоянии госпитализирована.
  • Сообщалось, что нападение произошло около 23.30 в субботу, 7 ноября. Предварительно преступники проникли в дом с целью ограбления.
  • К убийству двух женщин и ранению ребёнка в Солнечногорске может быть причастен работавший у семьи мигрант.

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