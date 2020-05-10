В Польше наказали работодательницу, которая выбросила в лес тело заробитчанина

Нелегальный столярный цех стал последним пристанищем украинца / Фото rmf24.pl

В Польше владелицу нелегальной столярной мастерской, которая летом 2019 года вывезла тело погибшего работника из Украины в лес, приговорили к 1 году и 10 месяцам заключения.

Как сообщает Gazeta.pl, Гражину Ф. обвинили в неоказании помощи и непреднамеренном убийстве 36-летнего украинца Василия Чорнея.

Житель Снятинского района Ивано-Франковской области отправился на заработки в Польшу, где устроился работать нелегально. Во время рабочего дня мужчина потерял сознание, однако работодательница запретила другим рабочим оказывать ему помощь.

Позже один из сотрудников попытался помочь соотечественнику, но оказалось уже поздно - Василий умер, не приходя в сознание.

Затем женщина оставила тело погибшего в мастерской, а сама отправилась в город Познань, чтобы арендовать машину. На этой машине она отвезла тело мужчины в лес в 125 км от города, где его нашли лесники.